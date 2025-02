Ponad 7 tys. złotych stracił kielczanin, który był przekonany, że koresponduje z kobietą poznaną w mediach społecznościowych. Po kilku tygodniach miało dojść do spotkania. Wtedy znajoma nieoczekiwanie zagroziła mężczyźnie, że jeśli jej nie zapłaci, ujawni ich korespondencję jego znajomym i bliskim.

/ KMP Kielce / Policja

49-latek sukcesywnie przelewał pieniądze - stracił w sumie 7,1 tys. złotych i postanowił zgłosić sprawę policji.

Kolejnego dnia funkcjonariusze zatrzymali w Szydłowcu 44-latka z tego miasta. To właśnie on, podając się za kobietę, prowadził korespondencję z kielczaninem i groźbą zmusił go do przelania pieniędzy.

Za wymuszenie rozbójnicze mężczyźnie grozi do 10 lat pozbawienia wolności.