Popularna platforma gamingowa Roblox ogłosiła wprowadzenie nowych środków bezpieczeństwa mających chronić najmłodszych użytkowników. Decyzja zapadła w odpowiedzi na rosnącą liczbę pozwów dotyczących bezpieczeństwa dzieci w internecie.

Platforma umożliwi rodzicom większą kontrolę nad kontami dzieci, w tym zarządzanie czatem i potwierdzanie wieku.

Nowe zasady zostaną wdrożone globalnie od stycznia 2026 roku.

Roblox to internetowa platforma, która umożliwia użytkownikom projektowanie własnych gier oraz korzystanie z gier stworzonych przez innych. Została uruchomiona w 2006 roku przez firmę Roblox Corporation. Platforma jest dostępna na różnych urządzeniach, m.in. komputerach, smartfonach, tabletach oraz konsolach.

Roblox wyróżnia się tym, że nie jest jedną grą, lecz środowiskiem, w którym użytkownicy mogą korzystać z tysięcy różnorodnych gier i doświadczeń, tworzonych przez społeczność. Gry powstają przy użyciu narzędzia Roblox Studio, które pozwala na programowanie i projektowanie własnych światów z wykorzystaniem języka Lua.

Platforma jest szczególnie popularna wśród dzieci i młodzieży. Oferuje także możliwość zakupu wirtualnej waluty (Robux), którą można wydawać na różne przedmioty, dodatki czy ulepszenia w grach.

Zagrożenia i pozwy

Roblox niesie ze sobą również szereg zagrożeń, w związku z czym w ostatnim czasie wobec platformy rośnie liczba pozwów dotyczących bezpieczeństwa dzieci w internecie. Roblox Corporation mierzy się z zarzutami ułatwiania kontaktów dorosłych z dziećmi oraz przypadku nadużyć i wykorzystywania seksualnego.

Choć przedsiębiorstwo podkreśla, że stosuje zaawansowane filtry i ograniczenia czatu dla młodszych użytkowników, a także współpracuje z organami ścigania, to w reakcji na pozwy zdecydowało się wprowadzić nowe zabezpieczenia mające chronić najmłodszych użytkowników.

Nowe zasady weryfikacji wieku

Firma Roblox Corporation poinformowała, że wkrótce wdroży obowiązkowe weryfikacje wieku dla około 151 milionów użytkowników. Nowością będzie także opcjonalna funkcja czatu oparta na wieku - młodsi użytkownicy będą mogli rozmawiać wyłącznie z rówieśnikami, a nie z dorosłymi.

Użytkownicy zostaną podzieleni na odpowiednie grupy wiekowe: dzieci poniżej 9. roku życia, dzieci w wieku od 9 do 12 lat, od 13 do 15 lat, od 16 do 17 lat, od 18 do 20 lat i dorośli powyżej 21. roku życia. Weryfikacja wieku będzie odbywać się za pomocą technologii rozpoznawania twarzy lub przesłania dokumentu tożsamości.

Nowe narzędzia dla rodziców

Rodzice będą mogli potwierdzać i modyfikować datę urodzenia dziecka na profilu Roblox oraz decydować o włączeniu czatu dla dzieci poniżej 9. roku życia. Platforma umożliwi także dodawanie tzw. zaufanych kontaktów, czyli użytkowników w innym wieku, z którymi normalnie nie można byłoby czatować. "Zaufanym kontaktem" może być np. starsze rodzeństwo.

Nowe zasady zaczną obowiązywać najpierw w Australii, Nowej Zelandii i Holandii w grudniu, a od stycznia 2026 roku - na całym świecie.