Od soboty, od godz. 22.00 zacznie obowiązywać nocny zakaz sprzedaży alkoholu na terenie Śródmieścia i Pragi-Północ w Warszawie. Ograniczenie dotyczy sklepów, stacji benzynowych oraz stoisk detalicznych w lokalach gastronomicznych i będzie obowiązywać codziennie do 6.00 rano.
- Po więcej aktualnych informacji z kraju i ze świata zapraszamy na RMF24.pl.
W sobotę od godziny 22.00 zacznie obowiązywać nocny zakaz sprzedaży alkoholu na terenie Śródmieścia i Pragi-Północ w Warszawie.
Dotyczy on sklepów, stacji benzynowych oraz stoisk detalicznych w lokalach gastronomicznych.
Zakaz obowiązywać będzie od godziny 22.00 do 6.00.
Nowe przepisy obejmują wszystkie sklepy, stacje benzynowe oraz stoiska detaliczne w lokalach gastronomicznych na terenie dwóch warszawskich dzielnic - Śródmieścia i Pragi-Północ.
Zakaz nie dotyczy barów i restauracji, gdzie alkohol można spożywać na miejscu, ale nie można go kupić na wynos w godzinach objętych ograniczeniem.
"Kontrole przestrzegania zakazu będą prowadzić policja i straż miejska. Naruszenie przepisów może skutkować cofnięciem zezwolenia na sprzedaż alkoholu, a próby obejścia prawa traktowane będą jako poważne naruszenie" - poinformował stołeczny ratusz.
Władze dzielnic sąsiadujących ze Śródmieściem i Pragą-Północ zapowiadają, że nie obawiają się tzw. turystyki alkoholowej, czyli przenoszenia się klientów do innych części miasta w poszukiwaniu alkoholu po godzinie 22:00.
Sytuacja będzie jednak monitorowana, a służby miejskie i policja mają prowadzić wzmożone kontrole w rejonach sklepów sprzedających alkohol.
Wprowadzenie nocnej prohibicji w Warszawie to efekt długotrwałej debaty. Prezydent Rafał Trzaskowski początkowo był przeciwny zakazowi, jednak ostatecznie zdecydował się na pilotażowe wprowadzenie ograniczenia w dwóch dzielnicach.
Zapowiedział również, że wiosną przedstawi projekt rozszerzenia zakazu na całą Warszawę - miałby on wejść w życie od 1 czerwca.
Podobne rozwiązania funkcjonują już w innych polskich miastach. Od sierpnia 2024 roku zakaz sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych obowiązuje w Szczecinie, od września w Gdańsku, a od października we Wrocławiu i Łodzi. Od maja zeszłego roku nocna prohibicja obowiązuje także w Krakowie.
Na Mazowszu ograniczenia wprowadziły już m.in. Sobienie-Jeziory, Sulejówek, Łomianki, Nieporęt, Legionowo, Wieliszew, Jabłonna i Grójec. W Ciechanowie uchwała o nocnej prohibicji wejdzie w życie 2 stycznia 2026 roku.