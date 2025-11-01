Od soboty, od godz. 22.00 zacznie obowiązywać nocny zakaz sprzedaży alkoholu na terenie Śródmieścia i Pragi-Północ w Warszawie. Ograniczenie dotyczy sklepów, stacji benzynowych oraz stoisk detalicznych w lokalach gastronomicznych i będzie obowiązywać codziennie do 6.00 rano.

W sobotę od godziny 22.00 zacznie obowiązywać nocny zakaz sprzedaży alkoholu na terenie Śródmieścia i Pragi-Północ w Warszawie. / Shutterstock

Po więcej aktualnych informacji z kraju i ze świata zapraszamy na RMF24.pl .

W sobotę od godziny 22.00 zacznie obowiązywać nocny zakaz sprzedaży alkoholu na terenie Śródmieścia i Pragi-Północ w Warszawie.

Dotyczy on sklepów, stacji benzynowych oraz stoisk detalicznych w lokalach gastronomicznych.

Zakaz obowiązywać będzie od godziny 22.00 do 6.00.

Zakaz sprzedaży alkoholu - szczegóły nowych przepisów

Nowe przepisy obejmują wszystkie sklepy, stacje benzynowe oraz stoiska detaliczne w lokalach gastronomicznych na terenie dwóch warszawskich dzielnic - Śródmieścia i Pragi-Północ.

Zakaz nie dotyczy barów i restauracji, gdzie alkohol można spożywać na miejscu, ale nie można go kupić na wynos w godzinach objętych ograniczeniem.

"Kontrole przestrzegania zakazu będą prowadzić policja i straż miejska. Naruszenie przepisów może skutkować cofnięciem zezwolenia na sprzedaż alkoholu, a próby obejścia prawa traktowane będą jako poważne naruszenie" - poinformował stołeczny ratusz.



Monitoring i kontrole w sąsiednich dzielnicach

Władze dzielnic sąsiadujących ze Śródmieściem i Pragą-Północ zapowiadają, że nie obawiają się tzw. turystyki alkoholowej, czyli przenoszenia się klientów do innych części miasta w poszukiwaniu alkoholu po godzinie 22:00.

Sytuacja będzie jednak monitorowana, a służby miejskie i policja mają prowadzić wzmożone kontrole w rejonach sklepów sprzedających alkohol.



Prohibicja nocna - jak wygląda sytuacja w innych miastach?

Wprowadzenie nocnej prohibicji w Warszawie to efekt długotrwałej debaty. Prezydent Rafał Trzaskowski początkowo był przeciwny zakazowi, jednak ostatecznie zdecydował się na pilotażowe wprowadzenie ograniczenia w dwóch dzielnicach.

Zapowiedział również, że wiosną przedstawi projekt rozszerzenia zakazu na całą Warszawę - miałby on wejść w życie od 1 czerwca.

Podobne rozwiązania funkcjonują już w innych polskich miastach. Od sierpnia 2024 roku zakaz sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych obowiązuje w Szczecinie, od września w Gdańsku, a od października we Wrocławiu i Łodzi. Od maja zeszłego roku nocna prohibicja obowiązuje także w Krakowie.

Na Mazowszu ograniczenia wprowadziły już m.in. Sobienie-Jeziory, Sulejówek, Łomianki, Nieporęt, Legionowo, Wieliszew, Jabłonna i Grójec. W Ciechanowie uchwała o nocnej prohibicji wejdzie w życie 2 stycznia 2026 roku.



