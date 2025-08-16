Dwanaście osób - w tym czworo dzieci - zostało rannych w zderzeniu dwóch tramwajów w Toruniu. Do wypadku doszło na ulicy Józefa Ignacego Kraszewskiego.

/ RMF FM

Tramwaje zderzyły się ok. godz. 10:40 na ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Toruniu. Ze wstępnych informacji wynika, że na tył tramwaju nr 4 najechał tramwaj nr 5. Nie wiadomo, dlaczego motorniczy nie wyhamował przed poprzedzającym go pojazdem.

Na miejscu wypadku są cztery karetki i trzy zastępy strażackie.

Ranni są transportowani do toruńskich szpitali. Jak dowiedziała się reporterka RMF FM, nie ma wśród nich osób, których stan byłby ciężki.

Przyczyny wypadku będą wyjaśniane.

Urząd Miasta Torunia poinformował, że w związku z wypadkiem na trasie Motoarena - Aleja Solidarności została wprowadzona autobusowa komunikacja zastępcza.

Wkrótce więcej na ten temat