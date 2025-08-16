Strażacy walczą z pożarem hotelu przy ul. Bankowej w Starachowicach (woj. świętokrzyskie). Informację o tym zdarzeniu dostaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.
Ogień pojawił się na nieużytkowym poddaszu hotelu Senator przy ul. Bankowej w Starachowicach.
Wszyscy goście hotelu zostali ewakuowani. Nie ma osób poszkodowanych.
W akcji gaśniczej bierze udział 36 strażaków. Na miejscu jest komendant starachowickiej straży pożarnej.
