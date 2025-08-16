Strażacy walczą z pożarem hotelu przy ul. Bankowej w Starachowicach (woj. świętokrzyskie). Informację o tym zdarzeniu dostaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.

Zobacz również:

Ogień pojawił się na nieużytkowym poddaszu hotelu Senator przy ul. Bankowej w Starachowicach. 

Wszyscy goście hotelu zostali ewakuowani. Nie ma osób poszkodowanych. 

W akcji gaśniczej bierze udział 36 strażaków. Na miejscu jest komendant starachowickiej straży pożarnej. 

Zobacz również:

2-letnie dziecko wśród ofiar wypadku. Sprawca zatrzymany po ucieczce
Gorąca Linia RMF FM jest do Waszej dyspozycji! Przez całą dobę czekamy na informacje od Was, zdjęcia i filmy.

Możecie dzwonić, wysyłać SMS-y lub MMS-y na numer 600 700 800, pisać na adres mailowy fakty@rmf.fm albo skorzystać z formularza WWW.