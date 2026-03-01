Donald Trump ostrzegł Iran, by powstrzymał się przed nadmierną odpowiedzią na atak USA, grożąc, że w odwecie Stany Zjednoczone "uderzą z siłą, jakiej nigdy wcześniej nie widziano". Iran zapowiedział wcześniej mocny odwet za zabicie przywódcy kraju ajatollaha Alego Chameneia. Teheran potwierdził w niedzielę śmierć Chameneia, szefa Gwardii Rewolucyjnej (IRGC) Mohammada Pakpura i doradcy ds. bezpieczeństwa Alego Szamchaniego. Izrael i USA od soboty atakują Iran, a ten odpowiada uderzeniami w Izrael i amerykańskie bazy w regionie. Najnowsze informacje z Bliskiego Wschodu znajdziesz w naszej relacji minuta po minucie.
Antyamerykańscy demonstranci usiłują szturmować teren ambasady USA w Bagdadzie po śmierci przywódcy Iranu - przekazała w niedzielę rano agencja AFP, powołując się na źródło w irackich siłach bezpieczeństwa.
"Ich próby były dotąd udaremniane, ale nadal starają się przebić się przez kordon sił bezpieczeństwa" - poinformowało źródło AFP.