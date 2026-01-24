Policjanci z województwa świętokrzyskiego udaremnili konfrontację pseudokibiców. Grupa szykowała się do spotkania z kibicami drużyny z Podlasia. W bagażnikach samochodów znaleziono m.in. rękawice ochronne oraz ochraniacze na szczęki.

Policja wylegitymowała 36 pseudokibiców w rejonie Skarżyska-Kamiennej.

Pierwszy sygnał o gromadzeniu się pseudokibiców na terenie województwa świętokrzyskiego otrzymali policjanci z Wydziału do spraw Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Dzięki współpracy z jednostkami ze Świętokrzyskiego udało się ustalić potencjalne miejsce spotkania osób powiązanych z tym środowiskiem.

Patrole zostały skierowane na jeden z leśnych parkingów w rejonie Skarżyska-Kamiennej, gdzie pojawiły się siły z kilku jednostek. Na miejscu funkcjonariusze zastali łącznie 36 pseudokibiców drużyn z województw łódzkiego oraz śląskiego. Policjanci przeprowadzili legitymowanie wszystkich uczestników zgromadzenia. W trakcie kontroli pojazdów ujawniono m.in. rękawice ochronne oraz ochraniacze na szczęki.

Ustalony cel spotkania

Z ustaleń policjantów wynika, że celem zgromadzonych była konfrontacja z kibicami drużyny z województwa podlaskiego. Kibice ci mieli pojawić się w Kielcach, jednak ich obecność nie była związana z planowaną konfrontacją z kibicami z województwa podlaskiego.