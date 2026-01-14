Sąd Rejonowy w Nowym Sączu rozpatrzy sprawę brutalnego ataku na władze klubu piłkarskiego Sandecja Nowy Sącz. W styczniu ubiegłego roku grupa zamaskowanych pseudokibiców wtargnęła do budynku, gdzie przebywał wiceprezes klubu. Najpierw grozili mężczyźnie, a następnie go pobili. Do sądu wpłynął akt oskarżenia przeciwko sześciu mężczyznom.

/ Shutterstock

Do Sądu Rejonowego w Nowym Sączu wpłynął akt oskarżenia przeciwko sześciu mężczyznom.

Prokuratura zarzuca im pobicie, groźby karalne, bezprawne wtargnięcie i naruszenie spokoju osób.

Zdarzenie miało miejsce 25 stycznia 2025 roku podczas meczu towarzyskiego Sandecji z Resovią Rzeszów.

Oskarżeni nie przyznają się do winy.

Do wydarzeń doszło 25 stycznia 2025 roku, kiedy Sandecja Nowy Sącz rozgrywała mecz towarzyski z Resovią Rzeszów. W trakcie spotkania grupa zamaskowanych pseudokibiców wtargnęła do budynku Centrum Treningowego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Sączu. W tym czasie w jednym z pomieszczeń przebywał zarząd klubu, w tym wiceprezes Miłosz Jańczyk oraz jeden z zawodników.

Według ustaleń śledczych napastnicy kierowali wobec władz Sandecji groźby pozbawienia życia i stanowczo odmawiali opuszczenia pomieszczenia. W trakcie incydentu doszło do pobicia wiceprezesa klubu, który doznał lekkich obrażeń ciała. Po pewnym czasie napastnicy opuścili budynek.

Policja szybko zidentyfikowała sprawców

W wyniku intensywnych działań policji udało się zatrzymać sześciu mężczyzn podejrzanych o udział w ataku. Zostali oni doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej w Nowym Sączu, gdzie usłyszeli zarzuty. Prokuratura zarzuciła im pobicie, grożenie władzom klubu, bezprawne wtargnięcie do pomieszczeń oraz naruszenie spokoju osób tam przebywających. Śledczy podkreślili, że działania oskarżonych miały charakter chuligański.

Zatrzymani to mieszkańcy Sądecczyzny w wieku od 21 do 34 lat.

Akt oskarżenia

Jak poinformowała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu, prokurator Justyna Rataj-Mykietyn, oskarżeni nie przyznali się do winy. Prokuratura podkreśla, że zgromadzony materiał dowodowy jest obszerny i jednoznacznie wskazuje na udział zatrzymanych w zdarzeniu. Wśród dowodów znajdują się zeznania świadków, nagrania z monitoringu oraz zabezpieczone ślady na miejscu incydentu.

Akt oskarżenia przeciwko sześciu mężczyznom trafił już do Sądu Rejonowego w Nowym Sączu. Na razie nie wyznaczono jeszcze terminu pierwszej rozprawy.