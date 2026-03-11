Do bardzo niebezpiecznej sytuacji doszło na drodze krajowej nr 8 w Sztabinie, na trasie prowadzącej do Białegostoku. Kierująca białą Dacią podczas wyprzedzania autobusu na łuku drogi nie zauważyła nadjeżdżającego z naprzeciwka radiowozu. Szybka reakcja policjantów zapobiegła tragedii.

/ Policja / Zrzut ekranu

Więcej aktualnych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

Na drodze krajowej nr 8 w Sztabinie, na trasie w kierunku Białegostoku (Podlaskie), policyjny wideorejestrator zarejestrował moment, w którym kobieta prowadząca Dacię rozpoczęła manewr wyprzedzania autobusu na łuku drogi.

Kierująca nie upewniła się, czy ma wystarczającą widoczność i miejsce na wykonanie tego manewru. W tym samym czasie z przeciwka nadjeżdżał radiowóz.

Niewiele brakowało do czołowego zderzenia.

Policjanci z podlaskiej grupy SPEED natychmiast zareagowali. Zawrócili i zatrzymali pojazd do kontroli.

Na miejscu okazało się, że kierująca nie zdawała sobie sprawy z powagi sytuacji, w jakiej się znalazła.

Za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym kobieta została ukarana mandatem w wysokości 3 tys. złotych. Na jej konto trafiło także 10 punktów karnych.

Zobacz nagranie ku przestrodze.

Wideo youtube



