29 projektów realizowanych będzie w 2024 roku w ramach 11. edycji budżetu obywatelskiego Kielc. Władze miasta przeznaczyły na nie 8,4 mln zł. Dzięki głosom mieszkańców w przyszłym roku powstaną m.in. nowe boisko wielofunkcyjne, kompleks sportowy, w mieście przybędzie też drzew i krzewów.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Do 11. edycji budżetu obywatelskiego Kielc zgłoszono 179 projektów. Pozytywną weryfikację przeszło 14 z nich. Sześć zadań zgłoszonych przez mieszkańców nie spełniło wymogów formalnych, a dziewięć zostało ostatecznie wycofanych przez wnioskodawców.

Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego pozytywnie oceniła 140 projektów, negatywną ocenę uzyskały 24 zadania.

Przyszłoroczny budżet został podzielony na cztery kategorie. Na projekty inwestycyjne duże (powyżej 150 tys. zł) przeznaczono 5 mln zł, małe (których szacunkowa wartość nie przekracza 150 tys. zł) 2,1 mln zł, na projekty zielone (tworzenie atrakcyjnych dla mieszkańców terenów zieleni np. stref rekreacyjnych, parków kieszonkowych czy skwerów) 1 mln zł, a na zadania nieinwestycyjne (do 30 tys. zł) 300 tys. zł.

Każdy mieszkaniec mógł zagłosować wyłącznie jeden raz i w ramach jednego głosu wybrać: jeden projekt inwestycyjny duży, dwa projekty "zielone", trzy projekty inwestycyjne małe oraz cztery projekty nieinwestycyjne.



Ważne głosy w 11. edycji budżetu obywatelskiego oddało ponad 24 tys. kielczan. Zainteresowanie budżetem obywatelskim i głosowaniem było większe niż przed rokiem za co bardzo dziękuję wszystkim kielczanom. Gratuluję pomysłodawcom projektów, które uzyskały poparcie mieszkańców. Dzięki zaangażowaniu wszystkich możemy wspólnie zmieniać nasze miasto" - powiedział podczas czwartkowej konferencji prasowej prezydent Kielc Bogdan Wenta.



W 2024 roku realizowane będą dwa duże zadania inwestycyjne, 13 małych, 3 zadania "zielone" i 11 nieinwestycyjnych.

Co powstanie w ramach BO?

Dzięki głosom mieszkańców w przyszłym roku powstanie m.in. nowe boisko wielofunkcyjne, kompleks sportowy, siłownia zewnętrzna, eko-mural, kolejne miejsca do biegania dla czworonogów, w mieście przybędzie drzew i krzewów. Oprócz tego będą też warsztaty, zajęcia z robotyki i samoobrony.





Budżet obywatelski co roku pokazuje, jakie są potrzeby mieszkańców. Dzięki niemu w najbliższym sąsiedztwie, na osiedlach, powstają nowe miejsca do aktywnego spędzania czasu, do relaksu i integracji. Realizowane są warsztaty i zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych - podkreśliła wiceprezydent Kielc Bożena Szczypiór.





Wszystkie zgłoszone projekty pokazują nam czego oczekują mieszkańcy. To jest dla nas pewien kierunkowskaz jakie są potrzeby kielczan i będziemy na nie zwracali uwagę przy konstruowaniu budżetu - dodał wiceprezydent miasta Marcin Chłodnicki.



W latach 2014-2023 w Kielcach w ramach budżetu obywatelskiego zrealizowano przedsięwzięcia za blisko 65 mln zł. Dzięki inicjatywom i głosom mieszkańców zbudowano lub wyremontowano boiska szkolne, siłownie, place zabaw, ścieżki rowerowe i bezpieczne przejścia dla pieszych