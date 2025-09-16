W poniedziałek, w Rezerwacie Kozi Rynek w Puszczy Augustowskiej, odbyło się uroczyste podpisanie zarządzeń dotyczących utworzenia 11 nowych rezerwatów przyrody w województwie podlaskim oraz powiększenia trzech już istniejących.

11 nowych rezerwatów przyrody w województwie podlaskim / Shutterstock

Nowe rezerwaty i ich charakterystyka

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku poinformowała, że nowe rezerwaty obejmują głównie stare lasy i mokradła, które są ostojami bioróżnorodności i odgrywają ważną rolę w adaptacji do zmian klimatu. Cele ochrony są zróżnicowane - oprócz mokradeł, źródlisk i starych lasów, przedmiotem ochrony są także ptaki oraz zagrożone gatunki związane z ekosystemami leśnymi. Jeden z rezerwatów chroni wydmy oraz stanowisko archeologiczne.

Konsultacje i zatwierdzenie

Tworzenie rezerwatów było poprzedzone szerokimi konsultacjami, m.in. z Lasami Państwowymi, i zostało zatwierdzone przez wojewodę podlaskiego.

Wiceminister klimatu i środowiska, główny konserwator przyrody Mikołaj Dorożała, podkreślił, że to "święto przyrody i dobrej współpracy przyrodników, leśników, społeczników i samorządowców". Im więcej dzikiej przyrody, zwłaszcza w terenach przygranicznych, tym jesteśmy bezpieczniejsi - zaznaczył.

Generalny dyrektor ochrony środowiska Piotr Otawski powiedział, że taki dzień to zwieńczenie pracy dziesiątek osób działających na rzecz ochrony polskiej przyrody oraz symboliczny powrót do tworzenia tej cennej formy ochrony w Polsce.

Lista nowych rezerwatów

Nowe rezerwaty to:

Źródliska nad Szeszupą (gm. Jeleniewo)

Sawonia Mostek (gm. Giby)

Borsuki (gm. Płaska)

Czarna Rzeczka (gm. Czarna Białostocka i Wasilków)

Połomin (gm. Dąbrowa Białostocka)

Romanówka (gm. Janów)

Sokoli Las (gm. Sztabin)

Swoboda (gm. Płaska)

Świdziałówka (gm. Szudziałowo)

Łanga (gm. Szudziałowo)

Osada Wydmowa (gm. Rutki)

Powiększone rezerwaty

Powiększono rezerwaty:

Bartoszycha (gm. Czarna Białostocka)

Kozi Rynek (gm. Sztabin)

Stara Dębina (gm. Szudziałowo)



Dotychczas w województwie podlaskim było 100 rezerwatów o łącznej powierzchni 24 465,96 ha. Od poniedziałku powierzchnia ta zwiększyła się o 2 099 ha.