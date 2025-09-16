W poniedziałek, w Rezerwacie Kozi Rynek w Puszczy Augustowskiej, odbyło się uroczyste podpisanie zarządzeń dotyczących utworzenia 11 nowych rezerwatów przyrody w województwie podlaskim oraz powiększenia trzech już istniejących.

Nowe rezerwaty i ich charakterystyka

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku poinformowała, że nowe rezerwaty obejmują głównie stare lasy i mokradła, które są ostojami bioróżnorodności i odgrywają ważną rolę w adaptacji do zmian klimatu. Cele ochrony są zróżnicowane - oprócz mokradeł, źródlisk i starych lasów, przedmiotem ochrony są także ptaki oraz zagrożone gatunki związane z ekosystemami leśnymi. Jeden z rezerwatów chroni wydmy oraz stanowisko archeologiczne.

Konsultacje i zatwierdzenie

Tworzenie rezerwatów było poprzedzone szerokimi konsultacjami, m.in. z Lasami Państwowymi, i zostało zatwierdzone przez wojewodę podlaskiego.

Wiceminister klimatu i środowiska, główny konserwator przyrody Mikołaj Dorożała, podkreślił, że to "święto przyrody i dobrej współpracy przyrodników, leśników, społeczników i samorządowców". Im więcej dzikiej przyrody, zwłaszcza w terenach przygranicznych, tym jesteśmy bezpieczniejsi - zaznaczył.

Generalny dyrektor ochrony środowiska Piotr Otawski powiedział, że taki dzień to zwieńczenie pracy dziesiątek osób działających na rzecz ochrony polskiej przyrody oraz symboliczny powrót do tworzenia tej cennej formy ochrony w Polsce.

Lista nowych rezerwatów

Nowe rezerwaty to:

  • Źródliska nad Szeszupą (gm. Jeleniewo)
  • Sawonia Mostek (gm. Giby)
  • Borsuki (gm. Płaska)
  • Czarna Rzeczka (gm. Czarna Białostocka i Wasilków)
  • Połomin (gm. Dąbrowa Białostocka)
  • Romanówka (gm. Janów)
  • Sokoli Las (gm. Sztabin)
  • Swoboda (gm. Płaska)
  • Świdziałówka (gm. Szudziałowo)
  • Łanga (gm. Szudziałowo)
  • Osada Wydmowa (gm. Rutki)

Powiększone rezerwaty

Powiększono rezerwaty:

  • Bartoszycha (gm. Czarna Białostocka)
  • Kozi Rynek (gm. Sztabin)
  • Stara Dębina (gm. Szudziałowo)

Dotychczas w województwie podlaskim było 100 rezerwatów o łącznej powierzchni 24 465,96 ha. Od poniedziałku powierzchnia ta zwiększyła się o 2 099 ha.