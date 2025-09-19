Płonie budynek usługowo-handlowy w Hajnówce na Podlasiu. Jak informuje Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce, trwa akcja gaśnicza. "Na miejsce zadysponowano 24 zastępy strażaków. Cały budynek w tej chwili objęty jest pożarem. Nie mamy informacji o osobach poszkodowanych. Budynki okoliczne nie są zagrożone" - przekazała Justyna Kłusewicz rzecznik Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

Pożar sklepu meblowego w Hajnówce / Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce / Państwowa Straż Pożarna

Jak przekazała rzecznik Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP Justyna Kłusewicz straży zgłoszenie o pożarze budynku przemysłowo-handlowego przy ul. Piłsudskiego w podlaskiej Hajnówce otrzymali około 30 minut po północy z czwartku na piątek. Po dojeździe na miejsce zastali budynek dwukondygnacyjny, z poddasza którego wydobywało się bardzo silne zadymienie - przekazała.

Dodała, że na miejscu działają strażacy z 3 powiatów: bielskiego, hajnowskiego i białostockiego, w tym także grupa operacyjna komendanta wojewódzkiego PSP w Białymstoku wraz z dronem. Do tej pory na miejsce zadysponowano 24 zastępy strażaków. Cały budynek w tej chwili objęty jest pożarem - wskazała.

Podkreśliła, że straż pożarna nie ma informacji o poszkodowanych w pożarze. Budynki okoliczne nie są zagrożone - przekazała.

Zdjęcie obrazujące skalę walki z żywiołem w mediach społecznościowych zamieścili strażacy z Hajnówki.

Jak podaje portal poranny.pl, w budynku, w którym wybuchł pożar, w przeszłości działało kino Leśnik.

Strażacy podkreślają, że trwa walka z żywiołem.



