​Polska będzie współpracować z Ukrainą m.in. w zakresie zdobywania umiejętności operowania dronami - poinformował Władysław Kosiniak-Kamysz. "Podpiszemy porozumienie" - zapowiedział szef MON, który w czwartek złożył niezapowiedzianą wizytę w Kijowie.

/ RMF FM

Władysław Kosiniak-Kamysz przybył rano z niezapowiedzianą wizytą na Ukrainę, gdzie m.in. odwiedził polski cmentarz wojenny w podkijowskiej Bykowni; ma się także spotkać z szefem ukraińskiego resortu obrony Denysem Szmyhalem.

Podpiszemy porozumienie dotyczące współpracy pomiędzy ministerstwami, ale też zdobywania umiejętności w zakresie operowania dronami. Rozmowy będą dotyczyły rozwoju wspólnych inicjatyw przemysłu. Myślę, że na to Polacy bardzo czekają - po tym czasie, kiedy nasz wysiłek pomocy dla ludności był tak ogromny - powiedział szef MON.

Jak dodał, "kolejna sprawa to podnoszenie umiejętności naszych wojsk na podstawie doświadczeń z Ukrainy". Implementacja wniosków z nowego pola walki jest kluczowa dla transformacji Wojska Polskiego i w ogóle dla transformacji NATO. Ważnym elementem jest także rozwój Centrum Analizy, Szkolenia i Edukacji JATEC NATO-Ukraina w Bydgoszczy. To jedyna instytucja, która w namacalny sposób łączy NATO i Ukrainę - dodał.