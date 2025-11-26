​Funkcjonariusze CBŚP rozbili narkotykowy gang z Podlasia. Grupa miała zajmować się produkcją oraz wprowadzaniem do obrotu znacznych ilości narkotyków. Łącznie zatrzymano 19 osób i zabezpieczono mienie o wartości ponad 625 tys. zł. Status podejrzanego mają 22 osoby, z czego 13 jest tymczasowo aresztowanych.

Gang narkotykowy z Podlasia rozbity

Centralne Biuro Śledcze Policji wraz z Prokuraturą Krajową od miesięcy prowadzi śledztwo w sprawie działalności zorganizowanej grupy przestępczej na Podlasiu. Dotychczasowe ustalenia wskazują na to, że jej członkowie mieli zajmować się produkcją i dystrybucją znacznych ilości narkotyków. W tej sprawie przeprowadzono trzy skoordynowane akcje, podczas których zatrzymano osoby podejrzewane o udział w tym procederze.

W styczniu zatrzymano w tej sprawie dwie osoby, a także zabezpieczono miejsca, gdzie przechowywano duże partie narkotyków. Wówczas mundurowi ujawnili około 120 kg substancji zabronionych, w tym kokainę, amfetaminę, marihuanę, 3-CMC, 4-CMC oraz MDMA. Zabezpieczono również ponad 50 tys. zł w różnych walutach. Zatrzymani usłyszeli zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz przestępstw narkotykowych.

Podczas kolejnych akcji w kwietniu zatrzymano dziewięć osób. Były one podejrzewane o kierowanie i udział w grupie przestępczej oraz liczne przestępstwa narkotykowe. Wszyscy usłyszeli odpowiednie zarzuty.

Podczas ostatniej realizacji, która miała miejsce na początku listopada, zatrzymano kolejnych siedmiu podejrzanych. Funkcjonariusze zabezpieczyli wówczas ponad 11 kg różnego rodzaju narkotyków, a także mienie o wartości przekraczającej 100 tys. zł.

Część pieniędzy, które zabezpieczyli mundurowi, przekazano do dalszych badań. Podejrzewano bowiem, że są one podrobione.

Efekty skoordynowanych akcji

Dotychczas w całej sprawie status podejrzanych mają 22 osoby, które łącznie usłyszały 35 zarzutów, w tym dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, a jednej osobie - kierowania nią. Tymczasowo aresztowanych jest 13 osób. Łącznie zabezpieczono ponad 130 kg różnego rodzaju narkotyków oraz mienie warte ponad 625 tys. zł.

Operacje prowadzili funkcjonariusze CBŚP pod nadzorem Pomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Gdańsku. Byli oni wspierani przez funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Białymstoku oraz Zespołów Specjalnych CBŚP.





