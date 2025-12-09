W Białymstoku oficjalnie rozpoczęła działalność nowa parafia prawosławna pod wezwaniem św. Męczennika Archimandryty Grzegorza Peradze. Parafia została powołana dekretem arcybiskupa Jakuba, ordynariusza diecezji białostocko-gdańskiej. Jej teren wydzielono z części trzech istniejących parafii: św. Mikołaja, św. Eliasza i św. Jerzego.

Nowa parafia prawosławna św. Grzegorza Peradze rozpoczęła działalność w Białymstoku (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

W Białymstoku rozpoczęła działalność nowa parafia prawosławna św. Grzegorza Peradze, wydzielona z trzech istniejących parafii.

Proboszczem został ks. Aleksander Aleksiejuk, a świętem parafialnym ustanowiono 6 grudnia, dzień pamięci św. Grzegorza Peradze.

W Białymstoku znajduje się jedyna w Polsce cerkiew pod wezwaniem św. Grzegorza Peradze.

Proboszczem nowej parafii został ks. Aleksander Aleksiejuk, dotychczasowy proboszcz parafii Przemienienia Pańskiego w Topolanach. Świętem parafialnym ustanowiono 6 grudnia - w tym dniu Cerkiew wspomina św. Grzegorza Peradze.

Św. Grzegorz Peradze był gruzińskim duchownym, naukowcem i męczennikiem. Urodził się w 1899 roku w Gruzji, walczył z bolszewikami, studiował teologię w Berlinie i Bonn, a następnie działał wśród gruzińskiej diaspory w Paryżu. W 1933 roku przyjechał do Warszawy, gdzie wykładał teologię prawosławną. W 1942 roku został aresztowany przez gestapo i trafił do Auschwitz, gdzie zginął 6 grudnia 1942 roku.

W 1995 r. został uznany przez gruzińską Cerkiew za świętego męczennika. Czczony jest też w Polskim Autokefalicznym Kościele Prawosławnym.

W Białymstoku znajduje się jedyna w Polsce cerkiew pod wezwaniem św. Grzegorza Peradze. Świątynia została konsekrowana we wrześniu 2024 roku, po dwunastu latach budowy na osiedlu Dojlidy Górne.

Przy cerkwi powstał także dom parafialny. Inwestycję prowadziła parafia proroka Eliasza.