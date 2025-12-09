Dziewięć rosyjskich i chińskich samolotów wleciało we wtorek rano bez zezwolenia do południowokoreańskiej strefy identyfikacji obrony powietrznej (KADIZ). Maszyny wycofały się z niej bez naruszania przestrzeni powietrznej Korei Południowej.

Korea Płd. wysłała myśliwce (zdj. ilustracyjne) / Nur Photo/East News / East News

Dziewięć rosyjskich i chińskich samolotów wojskowych wleciało do koreańskiej strefy identyfikacji obrony powietrznej (KADIZ).

Maszyny nie naruszyły przestrzeni powietrznej Korei Południowej i opuściły strefę.

Wśród nich było siedem rosyjskich i dwa chińskie samoloty wojskowe.

"Dzisiaj (9 września) około godz. 10 (godz. 2 czasu polskiego - red.) siedem rosyjskich samolotów wojskowych i dwa chińskie samoloty wojskowe kolejno wleciały do KADIZ nad Morzem Wschodnim (tak w Korei Płd. nazywane jest Morze Japońskie - red.) i Morzem Południowym (chodzi o Morze Wschodniochińskie - red.), a następnie opuściły tę strefę. Nie doszło do naruszenia przestrzeni powietrznej" - napisano w komunikacie sił zbrojnych Korei Południowej

"Nasze siły zbrojne zidentyfikowały chińskie i rosyjskie samoloty wojskowe jeszcze przed ich wejściem do KADIZ. Wysłaliśmy myśliwce sił powietrznych, aby przeprowadzić działania taktyczne na wypadek nieprzewidzianych sytuacji" - dodano.

Czym jest strefa identyfikacji powietrznej?

Jak wyjaśniła agencja Newsis, strefa identyfikacji powietrznej to linia wyznaczona arbitralnie w celu wczesnej identyfikacji i reagowania na samoloty wojskowe, zbliżające się do przestrzeni powietrznej danego kraju. Koncepcja ta różni się od koncepcji przestrzeni powietrznej, dlatego przekroczenie tej linii nie jest uznawane za naruszenie, lecz za wejście.

Nie jest zdefiniowana przez żaden traktat międzynarodowy, ale władze Korei Południowej wymagają od samolotów wlatujących do KADIZ, aby informowały o tym z wyprzedzeniem. Rosja nie uznaje tej strefy.

Kolejny taki incydent

Ostatni raz chińskie i rosyjskie samoloty wojskowe wspólnie wtargnęły do KADIZ ponad rok temu, 29 listopada 2024 r. Wówczas pięć chińskich i sześć rosyjskich samolotów wojskowych kolejno wleciało do KADIZ, a następnie opuściło tę strefę. W marcu tego roku doszło natomiast do kilku wejść do KADIZ wyłącznie samolotów rosyjskich.