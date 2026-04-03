25-letni obywatel Ukrainy urządził sobie rajd drogą S-61. W pewnym momencie poruszał się Lamborghini z prędkością aż 213 km/h. Tymczasem ograniczenie na tej drodze wynosi 120 km/h. Policja zgodnie z obowiązującym taryfikatorem nałożyła na mężczyznę mandat w wysokości 2,5 tysiąca złotych, a także 15 punktów karnych.

Uwagę policjantów z suwalskiej drogówki, którzy sprawdzali prędkość, z jaką poruszały sią auta po drodze S-61, szczególną uwagę zwróciło rozpędzone Lamborghini.

Mężczyzna został zatrzymany do kontroli przez funkcjonariuszy policji z grupy SPEED. Wtedy okazało się, że znacznie przekroczył dozwoloną prędkość. Po drodze, na której obowiązuje ograniczenie do 120 km/h, młody Ukrainiec jechał... 213 km/h.

Jak przekazała policja, 25-latek został ukarany mandatem w wysokości 2500 złotych, a jego konto zasiliło 15 punktów. Policja apeluje do kierowców o zdjęcie nogi z gazu.

Podkreśla, że "każdy z nas może mieć wpływ na wzrost poziomu bezpieczeństwa na naszych drogach".