Prokuratura Rejonowa Białystok-Północ wszczęła śledztwo w sprawie incydentu, do którego doszło 10 lipca na granicy z Białorusią. Śledczy sprawdzą, czy nie doszło tam do przekroczenia uprawnień przez polskiego żołnierza, który miał strzelać z broni gładkolufowej do Afgańczyka - dowiedział się reporter RMF FM. Śledztwo prowadzi też żandarmeria wojskowa.

Kontrole i zatrzymania na granicach. Siemoniak podał najnowsze dane W pobliżu miejscowości Michałowo (Podlaskie) przez rzekę do Polski chciało przeprawić się trzech imigrantów. Dwóch z nich na widok polskiego patrolu zawróciło. Trzeci próbował iść dalej. Według żołnierzy imigrant miał być agresywny i zaatakować jednego z mundurowych. W jego kierunku wystrzelono gumowe pociski z broni gładkolufowej. Żołnierz nie odniósł poważnych obrażeń. Prokuratura Rejonowa Białystok-Północ już wszczęła śledztwo w sprawie incydentu, do którego doszło 10 lipca na granicy z Białorusią. Śledczy sprawdzą, czy nie doszło tam do przekroczenia uprawnień przez polskiego żołnierza, który miał strzelać z broni gładkolufowej do Afgańczyka - dowiedział się reporter RMF FM. Śledztwo jest prowadzone przez wydział do spraw wojskowych i chodzi o paragraf 231 kodeksu karnego, czyli nadużycie uprawnień przez funkcjonariusza publicznego. Wojsko tłumaczy, że w okolicy Michałowa jeden z żołnierzy miał być zaatakowany przez agresywnego Afgańczyka. W kierunku imigranta wystrzelono kilka gumowych kul, został on też uderzony kolbą od broni. Według nieoficjalnych informacji naszego reportera Afgańczyk doznał obrażeń głowy. Po pobycie w szpitalu trafił do ośrodka dla cudzoziemców. W jego sprawie, czyli czynnej napaści na żołnierza, śledztwo prowadzi żandarmeria wojskowa.