Ponad połowa Polaków popiera decyzję rządu o czasowym przywróceniu kontroli na granicach z Niemcami i Litwą – wynika z najnowszego sondażu Opinia24 przeprowadzonego na zlecenie RMF FM w dniach 7-9 lipca 2025 roku.

Od 7 lipca Polska tymczasowo przywróciła kontrole graniczne na odcinkach granicy z Niemcami i Litwą. / East News

Od 7 lipca Polska tymczasowo przywróciła kontrole graniczne na odcinkach granicy z Niemcami i Litwą. Decyzja ta, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, obowiązuje do 5 sierpnia 2025 i ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa oraz skuteczniejszy nadzór nad ruchem transgranicznym.

Większość zadowolona z decyzji

Jak pokazują wyniki badania, 57,8 proc. respondentów pozytywnie ocenia decyzję rządu - w tym 27,5 proc. wyraża zdecydowane poparcie, a 30,3 proc. raczej dobrze ocenia ten krok. Neutralny stosunek do decyzji deklaruje 22,1 proc. badanych, którzy wybrali odpowiedź "ani dobrze, ani źle".

Opinie negatywne stanowią mniejszość - 10,2 proc. respondentów krytycznie oceniło decyzję (4,8 proc. zdecydowanie źle, 5,4 proc. raczej źle). 9,9 proc. ankietowanych nie miało zdania w tej sprawie.

/ RMF24

Różnice w ocenach - płeć, wiek, miejsce zamieszkania

Analiza szczegółowa pokazuje, że mężczyźni częściej niż kobiety wyrażają zdecydowane poparcie dla decyzji rządu (31 proc. vs 24 proc.). Największe poparcie widoczne jest w grupie wiekowej 30-39 lat (35 proc. zdecydowanie dobrze), a najmniejsze wśród osób powyżej 60. roku życia (24 proc. zdecydowanie dobrze, 32 proc. raczej dobrze, ale aż 13 proc. nie ma zdania).

Poparcie dla decyzji jest wyższe na wsi (28 proc. zdecydowanie dobrze, 33 proc. raczej dobrze) niż w największych miastach (23 proc. zdecydowanie dobrze, 26 proc.raczej dobrze w miastach powyżej 500 tys. mieszkańców).

/ RMF24

Wyraźne różnice polityczne

Sondaż pokazuje także wyraźne różnice w ocenie decyzji w zależności od preferencji politycznych:

Wśród wyborców Prawa i Sprawiedliwości aż 40 proc. ocenia decyzję zdecydowanie dobrze, a 31 proc. raczej dobrze.

W elektoracie Koalicji Obywatelskiej dominuje umiarkowane poparcie (15 proc. zdecydowanie dobrze, 40 proc. raczej dobrze), ale już 12 proc. nie ma zdania, a 12 proc. ocenia negatywnie.

Największe poparcie widoczne jest wśród sympatyków Konfederacji (52 proc. zdecydowanie dobrze, 21 proc. raczej dobrze).

/ RMF24

Kontrole na granicach potrwają do 5 sierpnia

Tymczasowe kontrole obejmują granicę z Niemcami oraz z Litwą. Przekraczanie granicy możliwe jest wyłącznie w wyznaczonych przejściach granicznych, których lista znajduje się w załączniku do rozporządzenia. Przekroczenie granicy w innym miejscu grozi mandatem. Kontrole prowadzone są wyrywkowo, na kierunku wjazdowym do Polski. Funkcjonariusze Straży Granicznej, wspierani przez żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, Żandarmerii Wojskowej, a w razie potrzeby także Policji i Inspekcji Transportu Drogowego, wybierają do kontroli wytypowane osoby i pojazdy. Sprawdzane są dokumenty tożsamości, a w uzasadnionych przypadkach także bagaż i pojazd. Średni czas kontroli to kilka minut, jednak przy większym ruchu może się wydłużyć.

Każda osoba przekraczająca granicę, niezależnie od wieku, powinna posiadać przy sobie dowód osobisty lub paszport w wersji fizycznej. Mobilny dowód osobisty (mDowód) w aplikacji mObywatel nie uprawnia do przekroczenia granicy.

Powody wprowadzenia kontroli

Jak podkreśla Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasz Siemoniak, decyzja o przywróceniu kontroli wynika z rosnącej liczby prób nielegalnego przekraczania granicy, zmian w polityce migracyjnej krajów sąsiednich oraz konieczności zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom. Kontrole mają być prowadzone w sposób jak najmniej uciążliwy dla podróżnych.

Metodologia badania: Badanie zostało przeprowadzone na reprezentatywnej próbie 1003 dorosłych mieszkańców Polski techniką mixed-mode: wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI) oraz wywiadów internetowych (CAWI).