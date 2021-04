Lista kandydatów w wyborach prezydenckich w Rzeszowie została ostatecznie zamknięta. O fotel włodarza stolicy podkarpacia będą ścigali się: Grzegorz Braun, Konrad Fijołek, Ewa Leniart i Marcin Warchoł. Państwowa Komisja Wyborcza odrzuciła skargę Małgorzaty Grzywy, która również chciała dopuszczenia do startu.

Panorama Rzeszowa / Pixabay

Małgorzata Grzywa, czyli kandydatka popierana przez komitet wyborczy Polska 2015, chciała dopuszczenia do startu twierdząc, że to pandemia uniemożliwiła jej zebranie wymaganych trzech tysięcy podpisów poparcia



Państwowa Komisja Wyborcza odrzuciła w całości skargę twierdząc, że mimo stanu epidemii nie można zrezygnować z wymogów zapisanych w kodeksie wyborczym. W ocenie PKW byłoby to złamanie nie tylko przepisów tego kodeksu, ale także naruszenie konstytucyjnej zasady działania w ramach i na podstawie prawa oraz zasady równości wyborów wójta, burmistrza lub prezydenta.



PKW podkreśla też, że pozostała czwórka kandydatów, czyli Grzegorz Braun, Konrad Fijołek, Ewa Leniart i Marcin Warchoł, nie miała problemów ze zbiórką podpisów.



Zgodnie z kodeksem wyborczym nie ma możliwości odwołania od decyzji Komisji.



Wybory w Rzeszowie zostaną najpewniej opóźnione

Wybory prezydenta Rzeszowa odbędą się najprawdopodobniej dopiero 13 czerwca: opóźnienie głosowania rekomenduje Główny Inspektor Sanitarny. Przedterminowe wybory stały się koniecznością po tym, jak w lutym ze stanowiska zrezygnował - po ponad 18 latach - prezydent Tadeusz Ferenc. W tej chwili - zgodnie z decyzją premiera z marca - głosowanie w stolicy Podkarpacia zaplanowane jest na 9 maja.



Według ustaleń dziennikarzy RMF FM, wybory prezydenta Rzeszowa przesunięte zostaną na 13 czerwca.



Kim są kandydaci na prezydenta Rzeszowa?

W wyborach na prezydenta Rzeszowa zmierzy się czworo kandydatów: popierana przez Prawo i Sprawiedliwość wojewoda podkarpacka Ewa Leniart, popierany przez Solidarną Polskę Zbigniewa Ziobry i Porozumienie Jarosława Gowina oraz przez byłego prezydenta Rzeszowa Tadeusza Ferenca wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł, popierany przez ugrupowania opozycyjne - PO, Lewicę, PSL i Ruch Polska 2050 - rzeszowski radny Konrad Fijołek oraz poseł Konfederacji Grzegorz Braun.