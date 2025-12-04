Według relacji miejscowego sołtysa, o całej sytuacji poinformowali inni mieszkańcy wsi. Mężczyzna, który znalazł drona i przywiózł go na przyczepce do domu, miał uznać, że to "zabawka". Na miejsce zdarzenia wezwano odpowiednie służby w celu sprawdzenia i zneutralizowania ewentualnego zagrożenia.

Władze Mołdawii zaapelowały do obywateli, by w przypadku znalezienia podobnych obiektów natychmiast informować służby i nie zbliżać się do nich ze względu na ryzyko wybuchu. Drony-wabiki typu Gerbera, choć nie są wyposażone w głowice bojowe, mogą zawierać niewielkie ładunki wybuchowe służące samozniszczeniu lub zaminowaniu terenu.

Od początku wojny mołdawska przestrzeń regularnie naruszana

To kolejny przypadek odnalezienia rosyjskiego drona na terytorium Mołdawii. 25 listopada podobny bezzałogowiec spadł w miejscowości Cuhurestii de Jos, a tego samego dnia zgłaszano obecność dronów w innych regionach kraju, m.in. w pobliżu Kiszyniowa - informuje Radio Europa Libera Moldova.

W związku z powtarzającymi się incydentami, 26 listopada ambasador Rosji w Mołdawii został wezwany do MSZ, gdzie wręczono mu kolejną notę protestacyjną. Przed wejściem do ministerstwa pojawił się nawet znaleziony wcześniej dron Gerbera, by skonfrontować dyplomatę z dowodami na rosyjskie pochodzenie urządzenia.

Mołdawskie MSZ określiło te incydenty jako "absolutnie niedopuszczalne" i "poważne naruszenie suwerenności" kraju, apelując do Rosji o zaprzestanie działań zagrażających bezpieczeństwu Mołdawii.

Od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę w 2022 roku, przestrzeń powietrzna Mołdawii jest regularnie naruszana przez rosyjskie pociski i drony.