Mieszkaniec mołdawskiej wsi Pepeni natknął się na polu na rosyjskiego drona typu Gerbera. Jak informują lokalne media, przetransportował go na przyczepce do swojego domu. Myślał bowiem, że to zabawka. Zdjęcia nietypowego zdarzenia obiegły mołdawskie portale informacyjne.
- Mieszkaniec mołdawskiej wsi Pepeni znalazł rosyjskiego drona Gerbera i przewiózł go do domu, myśląc, że to zabawka.
- Władze apelują o ostrożność i zgłaszanie podobnych znalezisk służbom ze względu na ryzyko wybuchu.
- To kolejny przypadek naruszenia mołdawskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony od początku wojny w Ukrainie.
- Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na RMF24.pl
W lokalnych mediach, cytowanych przez mołdawski portal Newsmaker, pojawiły się zdjęcia, na których widoczny jest rosyjski dron typu Gerbera, przymocowany na przyczepce małego ciągnika.