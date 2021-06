W czwartek 10 czerwca RMF FM zaprasza na drugą już debatę przed wyborami prezydenta Rzeszowa: „Rzeszów ma glos – 2. starcie”. W dyskusji, twarzą w twarz, spotkają się wszyscy kandydaci, a pytania zadadzą im nie tylko dziennikarze RMF FM, ale również nasi Słuchacze i Internauci. Na transmisję na żywo zapraszamy w samo południe, o 12:00, do RMF FM, na RMF24 i do naszego nowego internetowego radia informacyjnego RMF24.pl!

Debata przed wyborami prezydenckimi / Grafika RMF FM

W wyborczym wyścigu w Rzeszowie - którego finał zaplanowany został na 13 czerwca - mierzy się czworo kandydatów:

popierana przez Prawo i Sprawiedliwość wojewoda podkarpacka Ewa Leniart,

Konrad Fijołek - były współpracownik Ferenca, wiceprzewodniczący rady miasta i szef klubu Rozwój Rzeszowa, popierany przez ugrupowania opozycyjne: Platformę Obywatelską, Lewicę, PSL i Ruch Polska 2050,

- były współpracownik Ferenca, wiceprzewodniczący rady miasta i szef klubu Rozwój Rzeszowa, popierany przez ugrupowania opozycyjne: Platformę Obywatelską, Lewicę, PSL i Ruch Polska 2050, poseł Konfederacji z okręgu rzeszowskiego, reżyser filmów dokumentalnych i scenarzysta Grzegorz Braun.



W czwartek 10 czerwca, na trzy dni przed pierwszą - i zapewne nie ostatnią - turą głosowania czwórka kandydatów stanie twarzą w twarz podczas organizowanej przez RMF FM debaty: dyskusja odbędzie się w rzeszowskim Ratuszu, a poprowadzą ją dziennikarze Faktów RMF FM Paweł Balinowski i Grzegorz Kwolek.

Pytania zadać będą mogli również Słuchacze RMF FM i Czytelnicy RMF24: już od najbliższego piątku, 4 czerwca, na RMF24.pl działać będzie specjalny formularz.

Debata rozpocznie się o godzinie 12:00, co usłyszycie również w Faktach RMF FM, zaś kontynuację transmisji będziecie mogli śledzić w wersji audio lub wideo w sieci: na portalu RMF24.pl, w internetowej stacji newsowej: Radio RMF24.pl i w naszych mediach społecznościowych: na Facebooku i YouTubie.

"Wybory w Rzeszowie pokażą układ sił pomiędzy obozem rządzącym a opozycją oraz w samej Zjednoczonej Prawicy"

Jak podkreśla Dyrektor Informacji RMF FM Marek Balawajder, wybory prezydenta stolicy Podkarpacia mają znaczenie nie tylko dla mieszkańców tego miasta, ale i dla całej polskiej sceny politycznej.

"Wybory w Rzeszowie to nie tylko lokalne wydarzenie, choć to mieszkańcy tego miasta będą wybierać swojego prezydenta. Pokaże ono w wymiarze ogólnopolskim układ sił pomiędzy obozem rządzącym a opozycją oraz w samej Zjednoczonej Prawicy" - zaznacza Marek Balawajder.

To już druga debata, którą RMF FM organizuje przed przedterminowymi wyborami w Rzeszowie. Poprzednia - będąca pierwszą w polskich mediach dyskusją kandydatów w tegorocznych wyborach w Rzeszowie - odbyła się online w połowie kwietnia. Pierwsza tura głosowania w stolicy Podkarpacia zaplanowana była jeszcze wówczas na 9 maja - później jednak termin ten przesunięto z powodu pandemii o ponad miesiąc.

W RMF FM tej pierwszej debaty słuchało około 2,6 mln ludzi, zaś w sieci - na RMF24.pl, Facebooku, YouTubie i w Radiu RMF24.pl - śledziło ją kolejnych 140 tysięcy ludzi.

Gdyby doszło w Rzeszowie do drugiej tury wyborów, RMF FM zaprosi do debaty ponownie: zaproponujemy dwóm kandydatom, którzy do tej drugiej rundy się dostaną, by jeszcze raz porozmawiali o swojej wizji miasta. Wideo youtube