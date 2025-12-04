Nie ma zagrożenia mikrobiologicznego w miejskich tężniach. Taki - jak dowiedział się reporter RMF FM Michał Dobrołowicz - jest wstępny wniosek z kontroli, którą przeprowadził Główny Inspektorat Sanitarny. Kontrola była efektem między innymi interwencji i informacji ujawnionych przez naszych dziennikarzy. Naukowcy z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie wykryli szkodliwe bakterie i pleśń w mgiełce, którą inhalują się osoby korzystające z tężni w centrum Nowej Huty.

Tężnia solankowa nad Zalewem Nowohuckim w Krakowie. / Łukasz Gągulski / PAP

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na RMF24.pl .

Jesienne kontrole odbyły się w rejonie Olsztyna i Katowic. Tam inspektorzy sanepidu weryfikowali swoimi narzędziami wnioski naukowców z Krakowa.

Ustalenia są uspokajające. Pobieramy i wodę, która jest generowana po tym, jak spływa do tężni, i są tam skażenia biologiczne, ale w dopuszczalnych zakresach. Nie potwierdziły się bardzo niepokojące doniesienia - zaznacza w rozmowie z RMF FM Główny Inspektor Sanitarny doktor Paweł Grzesiowski.

Kontrole sanepidu będą kontynuowane po zimowej przerwie, najprawdopodobniej w kwietniu, w kolejnych częściach Polski. Wtedy miejskie tężnie wznowią działanie.

Eksperci zwracali uwagę w RMF FM, że w Polsce brakuje regulacji dotyczących jakości solanki w tężniach miejskich.

Powinniśmy opracować metody badawcze solanki, regulacje i wtedy będziemy mogli kontrolować solankę. Tak naprawdę ja i mój doktorant jesteśmy pierwszymi osobami, które zabrały się za badanie tego, co w tych tężniach jest - podkreślała w rozmowie z dziennikarzem RMF FM prof. Katarzyna Wolny-Koładka.

Może po prostu powinniśmy się zastanowić nad sensownością budowy kolejnych tego typu punktów w Krakowie, biorąc pod uwagę ich koszty budowy, eksploatacji i tego, że jest problem, o którym wspominam - dodaje.

Badania, które prowadzi sanepid koncentrują się - jak informowaliśmy w RMF FM we wrześniu - wokół wody, którą tężnie są zasilane. To nie zawsze jest solanka. Będziemy badać aerozol powietrzny wokół tężni. Powstanie próbka tężni, która będzie reprezentatywna - wyjaśniał rzecznik Głównego Inspektoratu Sanitarnego Marek Waszczewski.

Na podstawie ostatecznych wyników mają powstać ogólnopolskie wytyczne dla inspekcji sanitarnych, samorządów oraz dla operatorów tężni, jak dodatkowo dbać o czystość i bezpieczne warunki takich miejsc.