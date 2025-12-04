Stany Zjednoczone ogłosiły w czwartek czasowe zawieszenie części sankcji nałożonych na rosyjski koncern naftowy Łukoil. Decyzja dotyczy działalności stacji paliwowych firmy poza Rosją i ma obowiązywać do 29 kwietnia 2026 roku.

USA czasowo zawieszają części sankcji nałożonych na rosyjski koncern naftowy Łukoil (Zdjęcie ilustracyjne)

USA czasowo zawiesiły część sankcji wobec Łukoila, umożliwiając funkcjonowanie jego stacji paliw poza Rosją do 29 kwietnia 2026 roku.

Transakcje są dozwolone pod warunkiem, że dochody nie trafiają do Rosji, by chronić klientów i dostawców przed skutkami sankcji.

Decyzja zapadła niedługo po spotkaniu Putina z wysłannikiem Trumpa.

Jak poinformował amerykański departament finansów, transakcje związane ze stacjami paliw Łukoila poza Rosją są dozwolone, pod warunkiem, że dochody z tej działalności nie trafiają do Rosji. Celem jest ochrona klientów i dostawców przed negatywnymi skutkami sankcji.

Pod koniec października USA objęły sankcjami dwa największe rosyjskie koncerny naftowe - Łukoil i Rosnieft - chcąc w ten sposób wywrzeć presję na Moskwę i skłonić ją do rozmów o zakończeniu wojny w Ukrainie. Restrykcje odcinały firmy od amerykańskich technologii i groziły sankcjami wtórnymi podmiotom współpracującym z rosyjskimi gigantami.

Jak zauważa agencja AFP, decyzja o złagodzeniu sankcji została ogłoszona dwa dni po spotkaniu w Moskwie prezydenta Rosji Władimira Putina z wysłannikiem prezydenta USA Donalda Trumpa, Steve’em Witkoffem. Stany Zjednoczone podejmują działania na rzecz wynegocjowania zakończenia wojny w Ukrainie, jednak - jak podkreślają europejscy sojusznicy Kijowa - administracja Trumpa jest oskarżana o zbytnią uległość wobec rosyjskich żądań.