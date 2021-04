Radio RMF FM zaprasza na pierwszą debatę pretendentów do fotela prezydenta Rzeszowa. W dyskusji mierzą się wszyscy zarejestrowani kandydaci: Ewa Leniart, Marcin Warchoł, Grzegorz Braun i Konrad Fijołek.

Wideo youtube

Debatę transmitujemy dla Was również w naszej nowej internetowej stacji informacyjnej: Radiu RMF24.pl i w mediach społecznościowych RMF FM. Zapraszamy!



Oni walczą o fotel prezydenta Rzeszowa

W wyborczym wyścigu w Rzeszowie - którego finał odbędzie się 9 maja - mierzy się czworo kandydatów:

popierana przez Prawo i Sprawiedliwość wojewoda podkarpacka Ewa Leniart,

wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł, wspierany przez Solidarną Polskę Zbigniewa Ziobry i Porozumienie Jarosława Gowina, a także przez byłego już prezydenta miasta - który urząd ten sprawował przez ponad 18 lat - Tadeusza Ferenca,

Konrad Fijołek - były współpracownik Ferenca, wiceprzewodniczący rady miasta i szef klubu Rozwój Rzeszowa, popierany przez ugrupowania opozycyjne: Platformę Obywatelską, Lewicę, PSL i Ruch Polska 2050,

poseł Konfederacji z okręgu rzeszowskiego, reżyser filmów dokumentalnych i scenarzysta Grzegorz Braun.

Wynik rzeszowskich wyborów będzie miał znaczenie dla układu sił na polskiej scenie politycznej

Organizowana przez RMF FM debata jest pierwszym starciem pretendentów w rzeszowskich wyborach, których wynik - jak podkreśla Dyrektor Informacji RMF FM Marek Balawajder - będzie miał znaczenie nie tylko dla mieszkańców stolicy Podkarpacia, ale i dla układu sił na polskiej scenie politycznej.

Cytat Mamy świadomość, że wynik wyborów jest ważny przede wszystkim dla mieszkańców Rzeszowa, ale będzie miał też znaczenie ogólnopolskie - dla układu sił w Zjednoczonej Prawicy oraz w opozycji. W maju oczy wszystkich zainteresowanych polityką będą skierowane na Rzeszów. Marek Balawajder, Dyrektor Informacji RMF FM

Dzisiejsza debata jest pierwszym starciem pretendentów do fotela prezydenta Rzeszowa, ale - zapewne - nie ostatnim. Przed II turą wyborów, do której najprawdopodobniej dojdzie, RMF FM ponownie zaprosi kandydatów, by jeszcze raz porozmawiali o swojej wizji Rzeszowa.

Ewa Leniart - kandydatka na prezydenta Rzeszowa Jacek Skóra / RMF24 Marcin Warchoł - kandydat na prezydenta Rzeszowa Jacek Skóra / RMF24 Grzegorz Braun - kandydat na prezydenta Rzeszowa Jacek Skóra / RMF FM Konrad Fijołek - kandydat na prezydenta Rzeszowa Jacek Skóra / RMF FM