"Te wyniki pokazują coś najważniejszego: ponad 58 procent naszego społeczeństwa chce zmiany. Chcę do tych wszystkich obywateli dzisiaj powiedzieć: będę Waszym kandydatem, będę kandydatem zmiany!" – ogłosił Rafał Trzaskowski tuż po opublikowaniu pierwszych, sondażowych wyników pierwszej tury wyborów prezydenckich 2020. Jak wskazuje exit poll dla trzech największych stacji telewizyjnych, w dzisiejszej pierwszej turze urzędujący prezydent Andrzej Duda zdobył 41,8 procent głosów, zaś kandydata Koalicji Obywatelskiej poparło 30,4 procent wyborców. "Z takimi wynikami można iść się bić o Polskę!" – komentował z uśmiechem Rafał Trzaskowski i zapewniał: "Będę kandydatem zmiany, ale będę również prezydentem wszystkich Polek i Polaków - także tych, którzy się dzisiaj ze mną nie zgadzają".

Wybory prezydenckie 2020. Rafał Trzaskowski z żoną Małgorzatą Trzaskowską podczas kampanijnego wystąpienia na Placu Zamkowym w Warszawie / Radek Pietruszka / PAP

"Zanim podziękuję całej Polsce, chciałem najserdeczniej podziękować Małgorzacie Kidawie-Błońskiej, chciałem podziękować Senatowi RP i wszystkim samorządowcom w Polsce, którzy pokazali charakter! Gdyby nie Małgorzata Kidawa-Błońska, gdyby nie wszyscy samorządowcy w Polsce, gdyby nie Senat RP, to już dawno temu byłoby po wyborach. A dzięki nim mamy szansę wygrać te wybory!" - mówił Rafał Trzaskowski na początku swego wystąpienia.

Odnosząc się do drugiej tury wyborów prezydenckich 2020, która przeprowadzona zostanie za dwa tygodnie, w niedzielę 12 lipca, i w której zmierzy się z prezydentem Andrzejem Dudą, kandydat Koalicji Obywatelskiej podkreślał: "To będą wybory między Polską otwartą a Polską, która cały czas szuka wroga, między tymi, którzy szanują prawa kobiet, i tymi, którzy tego nie robią, to będą wybory pomiędzy tymi, którzy mówią obywatelom, że coś im dali, i tymi, którzy mówią, że wszystko w Polsce zawdzięczamy Waszej ciężkiej pracy. To będą wybory między tymi, którzy szukają porozumienia, i tymi, którzy przez cały czas szukają konfliktu, między tymi, którzy chcą patrzeć w przyszłość (...), a tymi, którzy cały czas patrzą wstecz".

"Wybieramy między przyszłością a przeszłością (...). O tym są właśnie te wybory!" - mówił kandydat Koalicji Obywatelskiej.

"I co najważniejsze: zadecydujecie niedługo, czy będziecie mieli silnego prezydenta, który będzie patrzył władzy na ręce, czy będziecie mieli prezydenta, który nie szanuje nawet własnego podpisu" - zaznaczył Rafał Trzaskowski.

Zapraszamy do studia wyborczego RMF FM i "DGP": Trwa nasz wyborczy program specjalny "Po prostu Polska"!

W RMF FM i na RMF24.pl trwa specjalny Wieczór Wyborczy! Dziennikarz RMF FM Marcin Zaborski i Marek Tejchman z "Dziennika Gazety Prawnej" przyglądają się sondażowym wynikom wyborów, łączą się z reporterami RMF FM w sztabach wyborczych kandydatów, zbierają pierwsze gorące komentarze polityków i ekspertów i pierwsze prognozy na II turę głosowania!