"To jest wynik moich marzeń, oznacza, że przekonaliśmy już 2,5 mln ludzi; kiedy zaczynaliśmy naszą drogę nikt nie pomyślałby, że to jest możliwe" - powiedział w niedzielę niezależny kandydat na prezydenta Szymon Hołownia, który według sondażowych wyników wyborów uzyskał trzecie miejsce.

Szymon Hołownia / Leszek Szymański / PAP

Hołownia, jak wynika z badania Exit Poll przeprowadzonego przez Ipsos, w I turze wyborów prezydenckich uplasował się na trzecim miejscu za Andrzejem Dudą i Rafałem Trzaskowskim. Według sondażu uzyskał 13,3 proc.



Czy to jest wynik moich marzeń? Tak, to jest wynik moich marzeń. Myślę, że nikt, kiedy sześć miesięcy temu zaczynaliśmy tę drogę, nie pomyślałby, że to jest w ogóle możliwe, by przekonać, bo z tych statystyk - a myślę, że one jeszcze urosną, jak się zacznie zliczać głosy też te z zagranicy, korespondencyjne (...) one mogą dojechać jeszcze do 15-18 proc. - wynika, że przekonaliśmy 2,5 mln ludzi - powiedział Hołownia.

Wyniki I tury głosowania

W dzisiejszej pierwszej turze Andrzej Duda zdobył 41,8 procent głosów, kandydata Koalicji Obywatelskiej i prezydenta Warszawy poparło zaś 30,4 procent wyborców.

Frekwencja była bardzo wysoka, wyniosła 62,9 procent.

Na kandydata Konfederacji Krzysztofa Bosaka zagłosowało 7,4 procent wyborców, reprezentant Lewicy Robert Biedroń zdobył 2,9 procent głosów, a szefa PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza poparło 2,6 procent głosujących.

Pozostali kandydaci uzyskali wyniki poniżej jednego procenta poparcia: Marek Jakubiak zdobył 0,5 procent głosów, Paweł Tanajno, Waldemar Witkowski i Stanisław Żółtek - po 0,3 procent, a Mirosław Piotrowski - 0,2 procent głosów.

Ponieważ żaden z 11 kandydatów nie zdobył ponad połowy ważnie oddanych głosów, do rozstrzygnięcia wyborów prezydenckich 2020 konieczna jest II tura głosowania: przeprowadzona zostanie za dwa tygodnie, w niedzielę 12 lipca.