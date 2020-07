Dzisiaj mija czas na dopisanie się do spisu wyborców w gminie, gdzie będziemy przebywać w niedzielę. Termin upływa o północy, a dopisać można się osobiście - składając wniosek w urzędzie gminy lub miasta, gdzie chcemy głosować.

Wyborca może głosować w wybranym przez siebie lokalu wyborczym w gminie, na obszarze której będzie przebywać w dniu wyborów, jeżeli złoży pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców. Taki wniosek można złożyć najpóźniej dziś (wtorek 7 lipca).

Można to też zrobić przez internet. We wniosku trzeba podać imię, nazwisko, imię ojca, numer PESEL i adres zamieszkania.

Dopisałeś się do spisu wyborców w pierwszej turze?

Jeśli dopisałeś się do spisu wyborców w miejscowości wypoczynkowym, to już w tym spisie pozostaniesz także w czasie drugiej tury. Jedyne wyjście to odebranie w tej gminie, gdzie się dopisaliśmy, zaświadczenia o prawie do głosowania. Mamy na to czas do 10 lipca (piątek).

W czasie godzin pracy urzędu miasta lub gminy trzeba złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia. Można to zrobić osobiście, faksem lub za pomocą poczty elektronicznej.

Po wydaniu zaświadczenia zostaniemy skreśleni ze spisu wyborców więc jeżeli zgubimy ten dokument to nie będziemy w stanie zagłosować. Zaświadczenie wydaje się tylko raz! W sytuacji, gdy zgubimy zaświadczenie, nie dostaniemy kolejnego, tak więc utrata zaświadczenia spowoduje, że wyborca nie będzie mógł zagłosować ani w swoim obwodzie głosowania, ani w żadnym innym.