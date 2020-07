12 lipca Polacy ponownie pójdą do urny, by wziąć udział w II turze wyborów prezydenckich. Będą głosować, podobnie jak w trakcie I tury, w sytuacji epidemii koronawirusa w naszym kraju. Jednak 51,8 proc. badanych podejmując decyzję w sprawie udziału w wyborach nie bierze pod uwagę ryzyka zarażenia się - wynika z sondażu United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej". Dlaczego? Bo są świadomi. 93,1 proc. ankietowanych stwierdziło, że idąc do lokalu wyborczego mają przy sobie własne zabezpieczenia, takie jak maseczka, czy swój długopis.

