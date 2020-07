​Kandydaci na prezydenta notują rekordowe rezultaty w rankingu zaufania Polaków - wynika z sondażu IBRiS dla Onetu. Spore wzrosty zanotowali Rafał Trzaskowski, Szymon Hołownia i Krzysztof Bosak.

Rafał Trzaskowski i Andrzej Duda / Tomasz Gzell / PAP

Urzędujący prezydent Andrzej Duda uplasował się na szczycie stawki - ufa mu 50 proc. Polaków, co jest ponad 8-procentowym wzrostem w stosunku do badania z początku czerwca. Onet zauważa, że to jego najlepszy wynik od wielu miesięcy, bliski rekordu z listopada 2017 roku, gdy ufało mu 51,1 proc. Polaków. Prezydentowi nie ufa z kolei 41,2 proc. osób.

Drugie miejsce zajął premier Mateusz Morawiecki, który dotychczas był liderem rankingu zaufania. Szefowi rządu ufa 47,1 proc. Polaków, co oznacza wzrost o 0,3 proc. od wcześniejszego pomiaru. To najwyższy wynik Morawieckiego w historii notowań. Premier budzi jednak nieufność 45 proc. osób.

Na podium znalazł się także Rafał Trzaskowski. Prezydentowi Warszawy i kontrkandydacie Andrzeja Dudy w wyborach prezydenckich ufa 43,6 proc. Polaków. Reprezentant Koalicji Obywatelskiej nie wzbudza jednak zaufania u 46,6 proc. ankietowanych.

Czwarte miejsce w rankingu zajął Szymon Hołownia, którego zaufaniem darzy 43 proc. wyborców. Były kandydat na prezydenta może się cieszyć także dość niskim - w porównaniu do innych polityków - poziomem nieufności. Niechętnych Hołowni jest 31,7 proc. osób.

W stawce wysoko znaleźli się także Łukasz Szumowski (38,3 proc. zaufania), Jarosław Kaczyński (36,7 proc.), Zbigniew Ziobro (32,9 proc.), Władysław Kosiniak-Kamysz (31,7 proc.), Donald Tusk (31,3 proc.) oraz Robert Biedroń (27,7 proc.).

Onet zwraca uwagę także na znaczny wzrost zaufania do byłego kandydata na prezydenta z ramienia Konfederacji Krzysztofa Bosaka, któremu ufa 25,4 proc. To wzrost o ponad 12 proc. w porównaniu z wcześniejszym badaniem.

Liderem rankingu nieufności wciąż pozostaje poseł Konfederacji Janusz Korwin-Mikke (72,9 proc.). Na niechlubnym podium znalazł się także były kandydat Lewicy na prezydenta Robert Biedroń (53,8 proc.) oraz były premier i były szef Rady Europejskiej Donald Tusk (52,8 proc.). Spory wzrost nieufności zanotowała także wicepremier Jadwiga Emilewicz, wobec której niechętnych jest już 37,9 proc. Polaków (skok o 14,6 proc. w porównaniu z poprzednim pomiarem).