"Jest bardzo prawdopodobne, że obudzimy się w poniedziałek z innym wynikiem, niż zaśniemy w niedzielę" - stwierdził w Popołudniowej rozmowie w RMF FM politolog dr Paweł Ścigaj, wicedyrektor Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, pytany o niewielkie sondażowe różnice pomiędzy kandydatami, którzy zmierzą się w II turze wyborów prezydenckich. "Dehumanizacja oponentów politycznych w języku osiągnęła bardzo wysoki poziom. To jest zaproszenie do przemocy, coś, co legitymizuje przemoc - w tym najbardziej skrajną, czyli odbieranie życia" - mówił gość Marcina Zaborskiego, pytany o ostre słowa padające w czasie kampanii. "Poziom agresji werbalnej i poziom komunikatów odczłowieczających nie przekłada się póki co na zachowania agresywne" - zastrzegł.

Dr Paweł Ścigaj /Katarzyna Staszko /RMF FM

REKLAMA