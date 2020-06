Wielu wyborców Krzysztofa Bosaka prezentuje podobne wartości gospodarcze co Rafał Trzaskowski - do nich będziemy się odwoływać. W kwestii praw człowieka będziemy zbierać poparcie wśród wyborców Szymona Hołowni i Roberta Biedronia - powiedziały posłanki Nowoczesnej i Inicjatywy Polska.

Wybory prezydenckie 2020/ Zdjęcie ilustracyjne / Paweł Supernak / PAP

W drugiej turze wyborów prezydenckich zmierzą się 12 lipca ubiegający się o reelekcję prezydent Andrzej Duda i kandydat KO Rafał Trzaskowski. Według danych PKW ze wszystkich obwodów głosowania Duda uzyskał w niedzielnej I turze 43,5 proc. głosów, a Trzaskowski - 30,46 proc. Kolejne miejsca zajęli: Szymon Hołownia - 13,87 proc., Krzysztof Bosak - 6,78 proc., Władysław Kosiniak-Kamysz - 2,36 proc. i Robert Biedroń - 2,22 proc.



W niedzielę Rada Liderów Konfederacji wydała oświadczenie, w którym zachęca sympatyków partii do głosowania w II turze "zgodnego z własnym sumieniem i rozumem". "Konfederacja nie udziela poparcia żadnemu z kandydatów na urząd Prezydenta RP, którzy będą rywalizować w drugiej turze wyborów prezydenckich" - poinformowano w komunikacie.



Po niedzielnym głosowaniu kandydat KO Rafał Trzaskowski podziękował na Twitterze wyborcom Bosaka i zaznaczył, że ma podobne do niego poglądy w kwestii wolności gospodarczej. "Dziękuję Krzysztofowi Bosakowi i jego wyborcom. Jeśli chodzi o wolność gospodarczą, mamy w większości takie same poglądy" - napisał kandydat KO.





Zdaniem posłanki Nowoczesnej Pauliny Hennig-Kloski "wyborcom Bosaka jest bliżej w kwestiach gospodarczych do Trzaskowskiego niż do prezydenta Dudy". "Wielu wyborców Bosaka prezentuje podobne wartości liberalne w odniesieniu do gospodarki, co Trzaskowski" - podkreśliła. Wśród podobnych postulatów wskazywała m.in. na wolnorynkową gospodarkę, pobudzanie inwestycji i niższe opodatkowanie pracy i produkcji.



Jak dodała Hennig-Kloska, "Bosak podczas kampanii mówił dużo o gospodarce - finansach, zdroworozsądkowym podejściu do zadłużania państwa, zdroworozsądkowym podejściu do opodatkowania pracy i produkcji". "Tego rozsądku dzisiaj brakuje, koszty rosną a wraz z nimi inflacja" - oceniła. "Prezentujemy te same wartości w tym obszarze i jestem przekonana, że część osób, które zdecydują się oddać głos w II turze wyborów, zagłosuje na Trzaskowskiego" - zaznaczyła Hennig-Kloska.



W podobnym tonie wypowiedziała się przewodnicząca Inicjatywy Polska Barbara Nowacka. Według niej "Trzaskowski adresuje swoje gospodarcze propozycje, m.in. w kwestii podatkowych, do wyborców Konfederacji".



Zdaniem Nowackiej kandydat KO "niezmiennie stoi po stronie praw człowieka i wolności gospodarczej" i nie będzie odwoływał się do elementów wartości głoszonych przez Bosaka, tylko "do kwestii gospodarczych".

To smutny wybór. Uważam, że Polska zasługuje na coś zdecydowanie więcej niż pozorny konkurs piękności pomiędzy ludźmi, których wizerunki są wykalkulowane sondażowo - stwierdził natomiast w Porannej rozmowie w RMF FM poseł Konfederacji Krzysztof Bosak, odnosząc się do II tury wyborów prezydenckich, w której zmierzą się Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski.



Poparcie wśród wyborców Hołowni i Biedronia

Zapowiedziała także, że "w kwestii praw człowieka, dobrostanu zwierząt, demokracji, poszanowania standardów postrzegania roli kobiet i mężczyzn" kandydat KO będzie zbierał poparcie wśród wyborców Szymona Hołowni czy Roberta Biedronia, który był kandydatem Lewicy.





Inicjatywa Polska i Nowoczesna wchodzą w skład powołanej przed ubiegłorocznymi wyborami parlamentarnymi Koalicji Obywatelskiej wraz z PO i Zielonymi. Wszystkie ugrupowania wchodzące w skład KO udzieliły poparcia Rafałowi Trzaskowskiemu w wyborach prezydenckich.