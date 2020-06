Prezydent Andrzej Duda w czasie wizyty w Parzniewie (woj. mazowieckie) wyraził chęć zmierzenia się w debacie przed II turą wyborów z reprezentującym Koalicję Obywatelską Rafałem Trzaskowskim. Zasugerował jednak, że powinna się odbyć jedna taka debata - zorganizowana wspólnie przez największe polskie telewizje.

Niech się media dogadają, mamy trzy wielkie telewizje w Polsce, jest TVP, jest Polsat, jest TVN, proszę się dogadać ze sobą, zrobić jedną wielką debatę, w której będą mogły się jeszcze inne media dołączyć i w ten sposób spokojnie przeprowadzimy tę debatę - mówił prezydent Andrzej Duda w Parzniewie. Deklaruję, że wezmę udział w debacie, tylko proszę, żeby ją tak zorganizować - dodał.

Duda odniósł się do tego tematu również na Twitterze. Czas już skończyć z tą debatą o debacie. Debata powinna być dla wszystkich, a nie dla wybranych. Uważam, że trzy największe telewizje powinny się porozumieć, zrobić wspólnie debatę i doprosić inne media. To skończy debatę o debacie, niepotrzebne spekulacje i wzajemne oskarżenia - napisał ubiegający się o reelekcję prezydent.









TVP zapowiedziała organizację debaty kandydatów na prezydenta na 6 lipca. Ma się ona odbyć w miejscowości Końskie w woj. świętokrzyskim - w formacie Town Hall Debate, który jest znany z debat prezydenckich w USA.

Z propozycją debaty 2 lipca wystąpiły też wspólnie TVN, TVN 24, Wirtualna Polska i Onet.

"Debata odbędzie się wedle precyzyjnie ustalonych zasad. O kolejności odpowiedzi na pytania, zabierania głosu w podsumowaniu, czy też miejscu w studiu decydować będzie losowanie. Formuła debaty przewiduje pytania dziennikarzy, riposty, wzajemne pytania, pytania od widzów oraz wolne oświadczenia kandydatów" - poinformował Onet. To wydarzenie mieliby wspólnie poprowadzić Monika Olejnik (TVN24), Grzegorz Kajdanowicz (TVN/TVN24), Marek Kacprzak (Wirtualna Polska ) i Andrzej Stankiewicz (Onet).

Rafał Trzaskowski już zapowiedział, że chce wziąć udział w debacie współorganizowanej przez TVN.

Polacy zasługują na poważną debatę kandydatów na prezydenta. Kilka redakcji złożyło wspólnie taką propozycję. Panie Prezydencie, proszę się nie bać debaty poza TVP. Może tym razem nie będzie Pan znał pytań wcześniej, ale przynajmniej okaże elementarny szacunek wyborcom - napisał kandydat Koalicji Obywatelskiej na Twitterze.





Do kwestii debat przed II turą odniósł się w Sosnowcu lider Platformy Obywatelskiej Borys Budka. Nie wyobrażam sobie, żeby zwierzchnik Sił Zbrojnych, człowiek, który w czasach kryzysu, w czasach próby ma wykazać się odwagą, aż tak tchórzył, żeby pan prezydent Andrzej Duda po 5 latach prezydentury bał się obiektywnych dziennikarzy. To tchórzostwo - ocenił Budka.



Ja apeluję: szanowny panie prezydencie, proszę wykazać się elementarną przyzwoitością, proszę wykazać się elementarnym szacunkiem dla obywateli i stanąć do debaty. Jeżeli boi się pan pytań zadawanych przez Rafała Trzaskowskiego, to musi się pan również bać się tych pytań od milionów Polaków, które chcieliby panu zadać, a nie mają możliwości, bo bierze pan udział wyłącznie w medialnych ustawkach - mówił szef PO.