Obowiązkowe szczepienia dla dzieci są absolutnie koniecznie. Ktoś, kto im przeczy, wydaje się nie przynależeć do XXI wieku - powiedział w Lesznie kandydat KO na prezydenta Rafał Trzaskowski. Ocenił, że wypowiedź prezydenta Andrzeja Dudy na temat szczepień była "przedziwna".

Mateusz Morawiecki / Mateusz Marek / PAP

Trzaskowski był pytany o wypowiedź Andrzeja Dudy na temat szczepionki na Covid-19. Prezydent powiedział wówczas, że "absolutnie" jest jest zwolennikiem "jakichkolwiek szczepień obowiązkowych". We wtorek prezydent na Twitterze powtórzył, że jego zdaniem ewentualne szczepienie przeciw koronawirusowi nie powinno być obowiązkowe. Dodał, że w przypadku innych chorób jak polio, gruźlica, szkarlatyna itp., "to zupełnie co innego".

To jest przedziwne. Słyszałem wcześniej, że pan prezydent mówił, że nie wie, czy człowiek wpływa na ocieplenie klimatyczne, teraz mówi o szczepionkach. Naprawdę bardzo dziwne stwierdzenia. Ja oczywiście mówię głośno, że szczepionki dla dzieci są absolutnie konieczne, wszyscy eksperci się z tym zgadzają, więc nie wiem, dlaczego prezydent wypowiada tego typu zdania - odpowiedział kandydat KO na prezydenta.

Obowiązkowe szczepienia dla dzieci są absolutnie koniecznie. Ktoś, kto im przeczy, wydaje się, że nie przynależy do XXI wieku - dodał.

Kandydat KO na prezydenta był także dopytywany, jakie jest jego zdanie, jeśli chodzi o szczepienie się przeciw koronawirusowi - oczywiście w momencie, gdy będzie to możliwe.

Zrozumiałem, że pan prezydent mówi o wszystkich szczepionkach. Więc rozróżnijmy - jeżeli chodzi o szczepienie dzieci, to obowiązkowe szczepienie jest standardem całego świata. Natomiast jeśli chodzi o szczepionkę na koronawirusa, to na razie jej nie ma - odparł polityk. Dlatego - mówił - trudno mówić obecnie o jakichkolwiek rozwiązaniach.

Trzaskowski podkreślił, że trudno mu sobie wyobrazić sytuację, gdy do szczepienia się na koronawirusa będą zmuszani przez rząd dorośli ludzi. Zaznaczał, że będzie warto wypowiadać się na ten temat, gdy taka szczepionka powstanie, biorąc pod uwagę panującą w danym momencie sytuację epidemiologiczną. Polityk zauważył, że równolegle trwają prace nad lekami i terapiami zwalczającymi koronawirusa. W związku z tym jest dziś zdecydowanie za wcześnie, by wróżyć z fusów - zaznaczył Trzaskowski.