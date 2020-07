"Wybór w niedzielnych wyborach prezydenckich będzie odpowiedzią na pytanie, czy Polska nadal będzie rozwijała się w oparciu o regiony i "rozwiązywanie spraw na dole" czy też o wszystkim będą decydowali "funkcjonariusze partyjni w Warszawie" - uważa szef Platformy Obywatelskiej Borys Budka.

Borys Budka podczas spotkania z mieszkańcami na Rynku w Łańcucie / Darek Delmanowicz / PAP

Samorządowcy to jest ten trzon kampanii wyborczej Rafała Trzaskowskiego. Rafał jest samorządowcem, rozumie sprawy samorządowe. Dzisiaj potrzebujemy właśnie takiego prezydenta, który wie, że podstawą rozwoju Polski i tego wielkiego sukcesu ostatnich 30 lat jest właśnie samorząd i ludzie, którzy są wybierani tutaj na dole i najlepiej zarządzają swoimi małymi ojczyznami - podkreślił Budka we wtorek Białymstoku.

Samorząd to również odpowiednie zasady finansowania i dzisiaj jasno trzeba powiedzieć, że tylko Rafał Trzaskowski gwarantuje inne podejście do spraw samorządowych - przekonywał Budka, na wspólnej konferencji prasowej z regionalnym sztabem wyborczym kandydata Koalicji Obywatelskiej.

Dzisiaj ten wybór, który będzie dokonywany, to wybór czy Polska będzie dalej rozwijać się w oparciu o regiony, o małe ojczyzny, rozwiązywanie spraw tu na dole, czy też przyjmiemy bardzo zły model węgierski, rodem z PRL-bis, gdzie o wszystkim decydują funkcjonariusze partyjni w Warszawie - powiedział Budka. O tym pierwszym modelu mówił, że to wizja "Polski otwartej, Polski europejskiej, ale Polski samorządnej".

Polski, którą mieszkańcy województwa znają najlepiej, bo sami wybierają swojego wójta, burmistrza, prezydenta, radę powiatu czy też sejmik. My, w przeciwieństwie do naszych oponentów politycznych, nie dostosowujemy struktury państwa do tego, czy ktoś wygrywa czy też przegrywa wybory. My mówimy jasno: dajmy mieszkańcom możliwość dalszego stanowienia o sobie. I Rafał Trzaskowski jest gwarantem właśnie Polski samorządnej, rozwijającej się, Polski w której to tu na dole decyduje się o najważniejszych sprawach - zaznaczył Budka.

We wtorek do wieczora szef PO będzie brał udział w kampanii sztabu Trzaskowskiego w województwie podlaskim. Odwiedzi m.in. Bielsk Podlaski, Hajnówkę, Siemiatycze i Łomżę.