"Wierzę w to, że wybory odbędą się 10 maja, bo to jest potrzebne Polsce" – stwierdziła w wywiadzie dla „Gazety Polskiej Codziennie” Beata Szydło – europoseł i szefowa sztabu programowego ubiegającego się o reelekcję Andrzeja Dudy. „Możliwe jest przeprowadzenie tych wyborów, tyle tylko, że Senat musi szybko procedować tę ustawę, więc teraz to jest przede wszystkim odpowiedzialność marszałka Tomasza Grodzkiego za to, czy polityczna sytuacja w Polsce po 10 maja będzie stabilna, czy też nie" - dodała. "Polacy powinni mieć poczucie tego, że w tym trudnym czasie sytuacja polityczna jest uspokojona, a politycy powinni się zajmować przede wszystkim tym, co jest najważniejsze, czyli gospodarką, miejscami pracy oraz walką z koronawirusem i jego skutkami. Żeby tak było, potrzebne są spokój i współpraca, a ze strony opozycji tego nie ma" – podkreśliła.

