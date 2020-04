Jesteśmy bardzo mocnym społeczeństwem, mamy w sobie moc do przetrwania trudnych czasów. Mam nadzieję, że dzięki naszemu optymizmowi i zaparciu wybijemy się z powrotem na wzrost gospodarczy i damy radę pokonać tę trudną sytuację - powiedział prezydent Andrzej Duda. Zapewnił także, że nie zamierza likwidować programu 500+.

Prezydent w wywiadzie dla TVP Info był pytany, jakie widzi obszary do wsparcia w ramach tarczy antykryzysowej. Duda powiedział, że przede wszystkim trzeba wspomóc firmy, które realizują zamówienia publiczne. Premier już zapowiada, że następny element tej tarczy antykryzysowej to będą między innymi zmiany w systemie zamówień publicznych tak, żeby zabezpieczyć dodatkowo i ułatwić sytuację firm wykonujących zamówienia - wskazywał Andrzej Duda.

Zdaniem prezydenta to słuszne posunięcie, bo są to w ogromnej bierze inwestycje o charakterze budowlanym. Rynek inwestycji budowlanych to rynek, który bardzo mocno trzyma gospodarkę i ma fundamentalne znaczenie jeżeli chodzi o stabilność gospodarki - powiedział Duda.

Dodatkowo, wsparcie akcji kredytowych chociażby przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Pomysł na to, aby BGK przejął na siebie finansowanie odsetek kredytów wziętych przez osoby, które będą się ubiegały o kredyty i pożyczki w związku z kryzysem spowodowanym koronawirusem, aby ich firmy mogły przetrwać ten trudny czas również jest jakimś rozwiązaniem, które będzie wprowadzane - mówił prezydent.

Andrzej Duda dziękował też premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, wicepremier Jadwidze Emilewicz i całemu rządowi za to, że cały czas wsłuchują się w głos przedsiębiorców. Ja również wszystkie swoje działania konsultuję z przedsiębiorcami - dodał.

Wierzę w to, że jesteśmy bardzo mocnym społeczeństwem. Myśmy przetrwali wiele trudnych chwil. Myśmy uzyskali wolność, wybiliśmy się na niepodległość, mamy w sobie taką moc do przetrwania trudnych czasów - mówił Duda. Zwracał przy tym uwagę, że jeszcze parę tygodni temu mieliśmy "świetne powodzenie gospodarcze, świetne wyniki, doskonały wzrost PKB", zaś teraz mamy kryzys, w który - prawdopodobnie - zagłębimy się na kilka miesięcy. Ale ja mam nadzieję że dzięki naszemu optymizmowi, naszemu zaparciu my się wybijemy z powrotem na wzrost gospodarczy i damy radę pokonać tę trudną sytuację - oświadczył.

Duda nie zlikwiduje 500+

Prezydent był także pytany o program 500+. Podkreślił, że pieniądze, które bezpośrednio są transferowane do rodzin to wsparcie polskiej gospodarki. Bo przecież one trafiają do rodzin, a rodziny te pieniądze wydają, wydają je na zakupy, a w związku z tym napędzają w Polsce koniunkturę. To właśnie na tej koniunkturze opierał się dotychczasowy nasz wzrost gospodarczy w ogromnej mierze. Na tym właśnie popycie komsumpcyjnym, który był wygenerowany także programem 500+ - zaznaczył Andrzej Duda.



W ocenie prezydenta są to pieniądze i to "jest rzecz fundamentalna", które trafiają do polskiej rodziny. W dobie, w której wielu ludzi obawia się bezrobocia, w dobie w której wielu ludzi obawia się że może być obniżane wynagrodzenia, w dobie w której jest tak wiele niepewności, te pieniądze dzisiaj stanowią ten fundament pewności, że będziemy mieli to minimum na to, żeby jakoś przetrwać. I to jest ich rola w ogóle kardynalna w tym momencie - powiedział prezydent.



Andrzej Duda zadeklarował, że "absolutnie nigdy nie zgodzi się, dopóki to będzie polegało na jego decyzji, aby te pieniądze zostały polskim rodzinom odebrane". Nie ma takiej mowy, aby one zostały odebrane polskim rodzinom, aby one zostały odebrane polskiej gospodarce - podkreślił.



Według niego, "najlepszym programie wsparcia polskiej gospodarki jest program wsparcia polskiej rodziny, która w polskiej gospodarce te pieniądze wydaje". Lepszego programu wsparcia nie ma. Wspierana jest w ten sposób polska rodzina, wspierane jest polskie dziecko, a w efekcie wspierana jest polska gospodarka zwłaszcza w trudnych czasach - powiedział Duda.



Ja się nigdy na to, żeby polskim rodzinom te pieniądze odebrać nie zgodzę. Dopóki ta decyzja jest moich rękach, dopóki ja jestem prezydentem mojego podpisu pod odebraniem świadczeń 500+ nigdy nie będzie - zadeklarował prezydent.