"Wierzę w mobilizacje i wierzę w to, że Polacy nie dadzą się nabrać. Nie uwierzą tej taniej propagandzie" – mówił w TVN 24 były lider Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. Jak przewidywał, w ostatnim tygodniu kampanii będziemy świadkami obietnic ze strony PiS. "Będą mówić i obiecywać wszystko wszystkim po to tylko, żeby wygrać wybory, bo wiedzą, że trzy lata jest do wyborów parlamentarnych" – dodał.

REKLAMA