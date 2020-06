12 lipca odbędzie się II tura wyborów prezydenckich. Termin zgłaszania się nowych wyborców, którzy chcieli zagłosować korespondencyjnie poza granicami Polski minął o północy. Jak informują reporterzy RMF FM, trwająca niemal 2 godziny awaria systemu Ministerstwa Spraw Zagranicznych mogła uniemożliwić rejestrację wielu osobom.

Wybory prezydenckie 2020. Formularz spisu wyborców/ Zdjęcie ilustracyjne / Marcin Bielecki / PAP

O północy minął termin rejestracji dla osób, które przebywają za granicą i nie wzięły udziału w I turze wyborów prezydenckich, ale chcą zagłosować korespondencyjnie w II turze wyborów prezydenckich 12 lipca. Dwie godziny wcześniej, system elektroniczny Ministerstwa Spraw Zagranicznych umożliwiający rejestrację przestał działać .

System był zawieszony przez ponad półtorej godziny. Zgłoszenia można było przysyłać drogą mailową, co jednak znacznie utrudniło całą procedurę. Do północy na całym świecie zarejestrowało się ponad 100 tys. dodatkowych osób. Z czego połowa - w Wielkiej Brytanii. S Wśród nowych wyborców są też osoby, których wnioski o wpisanie na listę wyborców i możliwość głosowania korespondencyjnego zostały odrzucone przed I turą wyborów.

Osoby, które w I turze zagłosowały korespondencyjnie automatycznie otrzymają pakiety do wzięcia udziału w II turze 12 lipca. Nowi wyborcy mieli tylko 24 godziny na zarejestrowanie się do głosowania w II turze wyborów prezydenckich.

Trzaskowski: Apeluję o przedłużenie możliwości rejestracji wyborców o 24 godziny

O przedłużenie o 24 godziny możliwości rejestracji wyborców przed II turą zaapelował do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, kandydat KO na prezydenta Rafał Trzaskowski.



"Problemów z głosowaniem za granicą było mnóstwo, ostatnio były problemy dotyczące serwerów" - mówił kandydat KO.





"W związku z tym jasny apel do MSZ, żeby przedłużyć o 24 godziny możliwość rejestracji wszystkich tych, którzy chcą głosować i którzy są poza terytorium Polski - 0,5 mln osób chce głosować i powinniśmy im to umożliwić" - dodał Trzaskowski.



Wyborcy za granicą, którzy nie zarejestrowali się przed głosowaniem w I turze, a chcą zagłosować korespondencyjnie, mogli się zarejestrować do 29 czerwca do północy. Nowi wyborcy, którzy chcą zagłosować osobiście, mają czas na rejestrację do 9 lipca do północy. Osoby zarejestrowane do głosowania w I turze nie muszą rejestrować się ponownie - zgłoszenie pozostaje ważne na drugą turę.



W niektórych obwodach za granicą wyborcy mogą głosować jedynie w sposób korespondencyjny ze względu na obostrzenia wprowadzane w poszczególnych państwach w wyniku epidemii koronawirusa. W części z państw można głosować osobiście, a w pozostałych możliwe są obie formy głosowania.



W poniedziałek w nocy pojawiły się w mediach informacje, że strona internetowa Ministerstwa Spraw Zagranicznych , przez którą należało dopisać się do wyborów korespondencyjnych nie działa. Według informacji PAP, przez około godzinę strona była nieczynna ze względu na awarię serwerów. Resort przypominał wówczas w komunikacie, że wyborcy mogli dokonać zgłoszenia także w inny sposób np. za pomocą poczty elektronicznej.

Rzecznik rządu Piotr Müller pytany o tę kwestię zapewnił, że resort spraw zagranicznych przedstawi stosowne wyjaśnienie w tej sprawie jeszcze we wtorek.