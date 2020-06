Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski zmierzą się w drugiej turze wyborów prezydenckich. Z sondażu przeprowadzonego dla WP wynika, że na Rafała Trzaskowskiego chce zagłosować 48,1 proc. ankietowanych. Na Andrzeja Dudę 45,6 proc. pytanych.

/ Jakub Kaczmarczyk / PAP

Sondaż pracowni IBRiS dla WP został zrealizowany jeszcze przed ciszą wyborczą - w piątek 26 czerwca. Badanie przeprowadzono metodą CATI (wywiad wspomagany komputerowo - przyp. red.) na próbie 1100 Polaków posiadających prawo do głosowania.

Gdyby wybory miały odbyć się jutro, udział w nich wzięłoby około 62 proc. badanych - wynika z sondażu. Do urn nie poszłoby 36,8 proc. ankietowanych. Co do swojego udziału nie zdecydowało 1,9 proc. respondentów.



Najnowszy sondaż prezydencki dotyczący II tury wyborów wygrywa Rafał Trzaskowski. Na prezydenta Warszawy swój głos oddałoby 48,1 proc. ankietowanych. W stosunku do wcześniejszego sondażu IBRiS dla WP, kandydat Koalicji Obywatelskiej zyskał 2,6 punktów procentowych.



Drugie miejsce przypadłoby Andrzejowi Dudzie. Głos na urzędującego prezydenta oddałoby 45,6 proc. głosów. W stosunku do wcześniejszego sondażu to wynik gorszy o 0,3 proc. punktów procentowego.



To, co zasługuje na szczególną uwagę, to wysoki odsetek osób, które nie zdecydowały jeszcze, na kogo oddadzą swój głos w II turze wyborów. Według najnowszego sondażu prezydenckiego IBRiS dla WP, takich wyborców może być aż 6,1 proc.



/ RMF FM /