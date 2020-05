Pożar w koalicji ugaszony: plan nagłego zwołania wyborów prezydenckich na 23 maja jest nieaktualny - dowiadują się nieoficjalnie dziennikarze RMF FM. Przypomnijmy, Prawo i Sprawiedliwość zagroziło Porozumieniu Jarosława Gowina zorganizowaniem głosowania już za dwa tygodnie, co oznaczałoby złamanie porozumienia zawartego przed kilkoma dniami przez Jarosława Kaczyńskiego i Jarosława Gowina - a w odpowiedzi Porozumienie groziło wyjściem z koalicji rządowej. Po południu w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości przy ul. Nowogrodzkiej w Warszawie zwołano pilne spotkanie władz Zjednoczonej Prawicy. Ostatecznie trwające niemal cały dzień przeciąganie liny pomiędzy Jarosławem Kaczyńskim a Jarosławem Gowinem zakończyło się ugodą. Przynajmniej na razie.

Szef Porozumienia Jarosław Gowin i prezes PiS Jarosław Kaczyński w Sejmie / Wojciech Olkuśnik / PAP

Wybory prezydenckie 23 maja? Zobacz również: Wybory prezydenckie jednak 23 maja? Zagadkowe tweety Krystyny Pawłowicz

Przypomnijmy, ogłoszone w środę wieczorem porozumienie Kaczyńskiego i Gowina zakłada, że zaplanowana na 10 maja pierwsza tura wyborów prezydenckich nie odbędzie się, a po upływie tego terminu i "przewidywanym stwierdzeniu przez Sąd Najwyższy nieważności wyborów, wobec ich nieodbycia, Marszałek Sejmu RP ogłosi nowe wybory prezydenckie w pierwszym możliwym terminie". Głosowanie miałoby zostać przeprowadzone wyłącznie korespondencyjnie, a ustawa w tej sprawie - odrzucona przez Senat, ale przeforsowana w Sejmie przez PiS właśnie dzięki poparciu posłów Gowina - miałaby zostać znowelizowana.

Jeśli te ustalenia zostaną zrealizowane, wybory mogłyby być przeprowadzone najwcześniej 19 lipca .

Jak ustalił jednak dziennikarz RMF FM Krzysztof Berenda, między Prawem i Sprawiedliwością a Porozumieniem rozgorzał spór ws. zasad przesuniętych wyborów - i żadna ze stron nie chciała ustąpić.

Według informacji naszego dziennikarza, Jarosław Gowin chciał, by w wyborach mogli wystartować dowolni kandydaci - nie tylko ci, którzy zgłosili się do wyborów zarządzonych na 10 maja, zaś Jarosław Kaczyński opowiadał się za przeprowadzeniem wyborów jak najszybciej i bez dodawania do obecnej stawki nowych kandydatów.

Jak ustalił Krzysztof Berenda, sprawa stanęła na ostrzu noża, a gdyby nie doszło do przełomu, to bardzo możliwym scenariuszem byłby ten, w którym jeszcze w sobotę przed północą - czyli w ostatnim możliwym terminie - marszałek Sejmu Elżbieta Witek ogłosiłaby, że wybory przeprowadzone zostaną za dwa tygodnie, w sobotę 23 maja, w trybie korespondencyjnym.

Taką możliwość - zmiany w czasie epidemii terminu zarządzonego już głosowania - daje jej właśnie przeprowadzona przez parlament dzięki głosom posłów Gowina ustawa o głosowaniu korespondencyjnym w tegorocznych wyborach prezydenckich.

W piątkowy wieczór ustawa została podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę i opublikowana w Dzienniku Ustaw , a o północy weszła w życie.

Ponadto - by scenariusz wyborów już za dwa tygodnie stał się możliwy - premier Mateusz Morawiecki musiałby wydać w sobotę decyzję o wyznaczeniu 23 maja dnia wolnego od pracy.