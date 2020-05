"Nie istnieje dzisiaj żadna podstawa prawna, na mocy której można by stwierdzić, że wybory się nie odbędą" - stwierdził w rozmowie z Onetem prof. Marek Safjan - sędzia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i były prezes Trybunału Konstytucyjnego. "​Co do Sądu Najwyższego - odmawiam odpowiedzi na pytanie, czy może on orzec o nieważności aktu, do którego nie doszło.​ Czuję się (...) bezradny jako prawnik do wskazywania właściwej drogi" - dodał.

Marek Safjan /Piotr Nowak /PAP

