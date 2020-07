Kraków przoduje na tle innych dużych miast w liczbie wniosków złożonych w sprawach wyborczych poprzez platformę ePUAP na pierwszą turę wyborów prezydenckich – poinformował we wtorek magistrat.

Kolejka przed krakowskim urzędem / Marek Wiosło / RMF FM

"W naszym mieście do spisu wyborców na pierwszą turę wyborów dopisało się 34 937 osób, do rejestru wyborców 1 779, natomiast chęć wzięcia udziału w głosowaniu korespondencyjnym wyraziło 3 441 osób" - czytamy na stronie internetowej urzędu miasta.



Łącznie od 3 czerwca do 6 lipca (pierwsza i druga tura wyborów prezydenckich) do rejestru wyborców dopisało się w Krakowie blisko 2,5 tysiąca osób, a do spisu wyborców ponad 47 tysięcy osób.

Ponadto Wydział Spraw Administracyjnych wydał ponad 10 tysięcy zaświadczeń o prawie do głosowania. Przed wydziałem ds. administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa od rana ustawiały się kolejki, aby uzyskać zaświadczenie o prawie do głosowania. Zagłosowanie w tych wyborach to totalna konieczność. Wszystkich innych namawiam - mówi jedna z kobiet, która czekała na odbiór zaświadczenia.

Dodajmy, że do wtorku można dopisać się do spisu wyborców w danej gminie, a do piątku można uzyskać zaświadczenie, dzięki któremu można oddać głoś w dowolnym lokalu wyborczym.