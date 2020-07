"Niech się pan zabierze do pracy, bo za publiczne pieniądze robi pan konferencje i kampanię wyborczą; niech pan zadba o przejrzystość własnych finansów i ujawni cały majątek, bo inaczej nie ma pan prawa oceniać innych" - mówił Rafał Trzaskowski we wtorek do premiera Mateusza Morawieckiego.

