Byli prezydenci –Aleksander Kwaśniewski i Bronisław Komorowski – ogłosili na wspólnej konferencji, że w II turze popierają kandydata Koalicji Obywatelskiej Rafała Trzaskowskiego. "Ten wybór jest wyborem nadziei na to, że Polska zmieni się, że Polska nie będzie taka, jak obserwowaliśmy przez ostatnie pięć lat" – przekonywał Kwaśniewski. "Każdy z nas jakąś Polskę nosi w sercu. I mamy świadomość, że jest wielu Polaków różnie myślących i różnie kochających ojczyznę. Ale są takie momenty, kiedy trzeba bardziej szukać tego, co nas łączy, niż tego, co nas dzieli" - oświadczył Komorowski.

Bronisław Komorowski i Aleksander Kwaśniewski /Piotr Nowak /PAP

