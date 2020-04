"Wszystko, co mieści się w ramach konstytucji, (…) będzie przez nas dyskutowane. (…) Wątpliwość, którą my mamy, to jest przede wszystkim kwestia tego 6-miesięcznego vacatio legis, ale być może prezes Kosiniak-Kamysz ma jakieś ekspertyzy prawne" - tak szef Platformy Obywatelskiej Borys Budka skomentował pomysł przesunięcia wyborów prezydenckich na sierpień, o którym kilka godzin wcześniej rozmawiali liderzy PSL, Porozumienia i Kukiz’15. Budka zapowiedział, że również tego pomysłu dotyczyć będzie jego rozmowa jeszcze tego samego dnia z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. "O tym będziemy rozmawiać, bo jedno jest pewne, wszyscy mówimy jednym głosem: wybory w maju są niemożliwe" - podkreślił.

