Jeśli wybory prezydenckie odbyłby się w kwietniu największe poparcie uzyskałby Andrzej Duda. Głos na niego oddałoby 59 proc. badanych, deklarujących udział w wyborach. Władysław Kosiniak-Kamysz i Szymon Hołownia uzyskaliby po 7 proc poparcia. Najmniej osób - 4 proc. - zagłosowałby na Małgorzatę Kidawę-Błońską - wynika z sondażu Kantar. Na kandydata Lewicy Roberta Biedronia oraz kandydata Konfederacji Krzysztofa Bosaka zagłosowałoby po 5 proc. wyborców, deklarujących udział w wyborach prezydenckich.

Andrzej Duda / Wojciech Olkuśnik / PAP

Z kwietniowego sondażu wynika, że największe poparcie w majowych wyborach uzyskałby Andrzej Duda, którego poparłoby 59 proc. głosujących. Na drugim miejscu znaleźli się: lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz oraz niezależny kandydat Szymon Hołownia, którzy zgromadziliby po 7 proc. głosów.

Trzecie miejsce zajęli kandydat Lewicy Robert Biedroń oraz Konfederacji Krzysztof Bosak uzyskując po 5 proc. poparcia. Na czwartym miejscu znalazła się kandydatka PO Małgorzata Kidawa-Błońska, która uzyskała 4 proc. poparcia. Według sondażu 3 proc. Polaków zadeklarowało wybór innego kandydata, a 11 proc. nie ma jeszcze sprecyzowanych preferencji wyborczych.

Na podstawie sondażu Kantar / Grafika RMF FM

Do tych wyników odniósł się na Twitterze wicerzecznik PiS. "Czy ktoś się jeszcze zastanawia, dlaczego Platforma robi wszystko, by odsunąć w czasie wybory (nawet nawołując do łamania prawa) i zmienić kandydata?" - napisał Fogiel.

Niemal połowa respondentów (47 proc.) wyraża chęć udziału w wyborach prezydenckich, przy czym ponad jedna czwarta Polaków (28 proc.) jest tego pewna. W przypadku osób niezainteresowanych udziałem w wyborach prezydenckich, odsetek jest taki sam (47 proc.), i również 28 proc. badanych jest pewnych swego zdania na ten temat.

Sondaż zrealizowano na reprezentatywnej próbie 954 mieszkańców Polski w wieku 18 i więcej lat, deklarujących udział w wyborach.

Wczoraj w RMF FM transmitowaliśmy debatę prezydencką poświęconą kryzysowi klimatycznemu. O kwestię m.in. suszy i energetyki nasz dziennikarz pytał Małgorzatą Kidawę-Błońską, Władysława Kosiniaka-Kamysza, Roberta Biedronia, Krzysztofa Bosaka i Szymona Hołownię.