Poczta Polska zwróciła się w nocy do gmin o przekazanie jej list wyborców. Samorządowcy uznali żądanie za nieuprawniony anonim i radzili poczekać na stanowisko PKW. Komisja wypowiedziała się przed południem. Chaos przedwyborczy trwa.

Samorządowcy uznali maila za próbę wyłudzenia danych / Paweł Supernak / RMF FM

O godzinie 02:26 w nocy z konta wybory2020@poczta-polska.pl trafił do gmin wniosek o przekazanie danych o wyborcach w związku z przygotowaniami do korespondencyjnych wyborów prezydenckich.

To wniosek o "przekazanie danych ze spisu wyborców (...) w terminie nie dłuższym niż dwa dni robocze licząc od dnia otrzymania wniosku". Poczta prosi o przekazanie m.in.: numerów PESEL, kodów pocztowych, adresów zamieszkania, imion i nazwisk.

Samorządowcy odmawiają poczcie

W czwartek rano w urzędach miast i gmin nastąpiła konsternacja. Wielu samorządowców uznało niepodpisanego maila za próbę wyłudzenia danych, tym bardziej że wybory korespondencyjne to wciąż nic pewnego.

Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski podkreśla, że list Poczty Polskiej ws. wydania rejestru wyborców to prośba nie tylko bez uzasadnienia, ale także śmieszna formalnie.

Poczta Polska jest spółką prawa handlowego i ja nie bardzo wiem, dlaczego mam udostępniać wrażliwe dane mieszkańców spółce handlowej. Jeśli ustawa nas do tego zmobilizuje i każe nam to zrobić, będziemy wykonywać ustawę - mówi dziennikarzowi RMF FM.

W podobnym tonie na konferencji prasowej wypowiadał się prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Jak podkreślał, że miasto nie udostępni Poczcie spisu wyborców.

Trudno, żebyśmy wydawali dane wrażliwe, jeżeli nie ma tutaj podstawy. To by znaczyło, że naruszalibyśmy prawo, a my prawa naruszać nie będziemy - zapewnił Trzaskowski.

Nie będziemy odpowiadać na jakieś anonimy - twierdzą z kolei przedstawiciele Urzędu Miasta Rzeszowa. List był bez żadnego nazwiska, podpisany jedynie "Poczta Polska", więc traktujemy go w tej formie jako anonim. Ponieważ dane, o które rzekoma poczta prosi, są szczególnie wrażliwe i podlegają ochronie prawnej, prezydent Rzeszowa zdecydował się nie udzielić tych informacji - wyjaśnia Maciej Chłodnicki, rzecznik ratusza.

Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz zapowiedziała złożenie doniesienia do prokuratury z uzasadnieniem, że jest to próba wyłudzenia danych.

Prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski oświadczył, że nie zamierza udostępnić PP spisu wyborców. Między innymi dlatego - uzasadniał - że wydanie ponad 100 tys. adresów zamieszkania i PESEL mieszkańców miasta firmie pocztowej stanowiłoby rażące naruszenie prawa i interesów jej mieszkańców. Wspomniał też, że od wielu mieszkańców Opola otrzymał sygnał, iż nie życzą sobie, by udostępniano ich dane Poczcie Polskiej.

PKW: Wniosek ma być podpisany elektronicznie

Przed południem samorządowcy otrzymali jednak pismo szefa Państwowej Komisji Wyborczej, który twierdzi, że takie żądanie ze strony Poczty Polskiej jest uprawnione, tyle że podstawą wydania danych może być tylko wniosek podpisany elektronicznie przez upoważnioną do tego osobę.

Chwilę później od rzeczniczki Poczty Polskiej usłyszeliśmy: Wysłaliśmy to niezwłocznie jak był ten mail przygotowany, dlatego to wyszło w nocy, żeby dać samorządom jak najwięcej czasu. Natomiast oczywiście ten mail będzie jeszcze powtórzony z podpisem kwalifikowanym.

Wtedy, zdaniem Poczty Polskiej i szefa PKW - wymogi prawa zostaną spełnione i spisy wyborców z ich PESEL-ami adresami - trafią do spółki Poczta Polska.

Korespondencyjne wybory prezydenckie: "W najbliższych godzinach otrzymają państwo polecenie"

W środę dziennikarz RMF FM Tomasz Skory opisywał pismo, jakie otrzymali wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast na Opolszczyźnie. "W najbliższych godzinach otrzymają państwo polecenie wojewody w przedmiocie przekazania spisów wyborców Poczcie Polskiej, do czwartku do godziny 15:00" - można w nim przeczytać.

Wydanie takich list przez wojewodów byłoby bezprawne, ponieważ nie ma żadnej podstawy ani w prawie obowiązującym, ani tym, które dopiero ma być uchwalone. Według działającego wciąż Kodeksu spisy wyborców sporządza się w dwóch egzemplarzach. Jeden na kilka dni przed wyborami gminy przekazują właściwym komisjom wyborczym - i tyle. Wojewoda nie ma uprawnień do żądania ich wydania.

Co więcej, nie ma ich także w oparciu o wciąż jeszcze tylko projekt ustawy o powszechnym głosowaniu korespondencyjnym, który nakazuje sporządzić trzeci egzemplarz spisu. Ten jest jednak dla Poczty Polskiej, a nie wojewody, który ma tylko uzupełniać dane, gdyby samorządy ich poczcie nie przekazały.

Urzędnicy wskazywali na jeden z przepisów tzw. Tarczy 2.0, dotyczący właśnie uprawnień Poczty Polskiej a nie wojewody w procedurze wyborów, które przecież wciąż nie zostały zarządzone.

Poczta Polska próbuje przejąć urny wyborcze od samorządów

Poczta Polska próbuje przejąć urny wyborcze, które są w dyspozycji samorządów - wynika z kolei z ustaleń reportera RMF FM Mariusza Piekarskiego. Między innymi prezydenci Ciechanowa i Warszawy dostali od operatora pocztowego pismo z prośbą o wydanie urn oraz wskazanie miejsc, w których urny mogą być wystawione w dniu głosowania korespondencyjnego. Samorządowcy spodziewają się lawiny takich pism.

Jak wynika z informacji uzyskanych przez dziennikarza RMF FM, urny wyborcze zdecydowanie nie zostaną Poczcie wydane. Przede wszystkim dlatego, że nie ma jeszcze ustawy o powszechnym głosowaniu korespondencyjnym - nie wiadomo więc, na jakiej podstawie urny miałyby być do wyborów listownych wykorzystane.

Oprócz tego - i to mocno podkreślają samorządowcy - żądanie oddania urn jest namawianiem do złamania obecnych przepisów. "Nikt nie zwolnił nas z organizacji wyborów tradycyjnych" - zaznaczają.

Nadal obowiązuje termin wyborów prezydenckich ustalony na 10 maja i związany z nim kalendarz wyborczy.

"To namawianie nas do złamania prawa. Nas obowiązuje zarządzenie marszałek Sejmu o terminie wyborów (wyznaczonym na 10 maja 2020 - przyp. RMF) i wytyczne komisarzy wyborczych" - mówili Mariuszowi Piekarskiemu przedstawiciele Związku Miast Polskich.

Związek ma przygotować rekomendacje prawne dla wszystkich włodarzy miast, spodziewając się pocztowego szturmu po urny we wszystkich samorządach.

Pomysł PiS na wybory kopertowe

W związku z pandemią koronawirusa rząd chce, by zaplanowane na 10 maja wybory prezydenckie odbyły się korespondencyjnie. Zgodnie z uchwaloną przez Sejm ustawą, głosowanie ma się odbyć bez przerwy od godz. 6 do godz. 20. W tych godzinach wyborcy - samodzielnie lub za pośrednictwem innej osoby - będą musieli umieścić kopertę zwrotną (z kartą do głosowania oraz podpisanym oświadczeniem o osobistym i tajnym oddaniu głosu) w specjalnie przygotowanej do tego celu nadawczej skrzynce pocztowej na terenie gminy, w której widnieją w spisie wyborców. Według przepisów, operator pocztowy obowiązany do świadczenia usług powszechnych - w terminie przypadającym od 7 dni do dnia przypadającego przez dniem wyborów - doręczy pakiet wyborczy bezpośrednio do oddawczej skrzynki pocztowej wyborcy na adres wskazany w spisie wyborców.

Ustawa autorstwa PiS zakładająca zorganizowanie wyborów prezydenckich w tym roku wyłącznie korespondencyjnie obecnie jest w Senacie. Marszałek Senatu Tomasz Grodzki zapowiedział, że Izba wykorzysta pełne 30 dni, jakie ma na zajęcie stanowiska w sprawie ustawy. W środę marszałek Grodzki poinformował, że obecnie do Senatu zaczynają spływać opinie ekspertów ws. przeprowadzenia wyborów prezydenckich 10 maja.