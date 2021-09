Najbardziej rozpoznawalny uczestnik szturmu na Kapitol - Jacob Chansley, który wtargnął 6 stycznia do budynku Senatu w futrzanej czapce z bawolimi rogami, przyznał się do zarzutu blokowania pracy Kongresu USA - podaje agencja Bloomberga. Fakt, że przyznał się do zarzucanego mu czynu, może sugerować, że zawarł ugodę pozasądową.

