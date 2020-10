Joe Biden, demokratyczny rywal Donalda Trumpa w wyścigu do Białego Domu, ma na Florydzie minimalną przewagę - jednego punktu procentowego - nad urzędującym prezydentem: takie są wyniki sondażu University of North Florida w Jacksonville. A - jak zauważają komentatorzy - wiele wskazuje na to, że bez Florydy tych wyborów wygrać się nie da. Biden prowadzi również w sondażach ogólnokrajowych: niektóre dają mu nawet dwucyfrową przewagę.

REKLAMA